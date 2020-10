Coronavirus : Nicolas Bedos se défend, après son message polémique

publié le 27/10/2020 à 11:19

Un mois après son appel à la désobéissance contre les mesures pour lutter contre le coronavirus, Nicolas Bedos, invité sur le plateau de Quotidien le 26 octobre dernier, le réalisateur du prochain OSS 117 s'explique. Son message avait énormément divisé l'opinion publique et fait réagir dans les hautes sphères du gouvernement. Sur Twitter, il a tenu à préciser à RTL qu'il ne s'est pas excusé.

"Je comprends la polémique. C'est un texte excessif, je l'ai écrit dans la colère. C'est un texte qui est un peu irresponsable, mais ça pose la question de la responsabilité d'un artiste. Est-ce qu'un artiste a vocation de tenir des propos responsables ? Je ne crois pas", explique ainsi Nicolas Bedos, venu présenter le livre Incorrect.

"Peut-être que c'est maladroit, peut-être que j'ai eu tort. Mais quand je sors dans la rue, il y a des gens qui ont compris parce qu'ils suivent mon compte Instagram (...) Ils savent dans quelle période de ma vie je me trouve, ils savent que j'ai pas pu accompagner mes proches, que mon père est en partie, parti à cause du confinement et de sa solitude imposée. Ils savent que c'est un cri du cœur", poursuit-il afin de montrer "sa bonne foi".

"Un monde correct et sans nuance pour les cons qui ne font plus la différence"@NicolasBedos1, auteur de la préface du livre "Incorrect", dans #Quotidien ⬇️ pic.twitter.com/D4cpohkxtg — Quotidien (@Qofficiel) October 26, 2020

Enfin, Nicolas Bedos a défendu la liberté des artistes de s'exprimer publiquement et sur tous les sujets : "C'est une petite mort qu'on nous inflige en ce moment. Si tout d'un coup, il n'y a pas un connard dans mon genre pour l'écrire, et ben, à ce moment-là, quoi ? On est une armée, on dit la même chose et on fait de la pub pour les mesures d'État. Je veux bien, mais ce n'est pas mon travail".

Les internautes huent Nicolas Bedos sur les réseaux sociaux

L'intervention de Nicolas Bedos et son explication sur son message polémique n'ont pas convaincu tous les internautes. Certains et certaines n'ont pas hésité à écrire sur Twitter que le réalisateur et acteur est "narcissique" et "a le melon". D'autres ont simplement posté des Gifs demandant à Nicolas Bedos de se taire.

Nicolas Bedos sur #Quotidien : «ouin ouin», «on peut pu rien dire» «ouin ouin ouin» et beaucoup de «moi moi moi» — 💀 Morgan Attic 💀 (@morgan_attic) October 26, 2020

Nicolas Bedos dans Quotidien: pic.twitter.com/HWrjV1t5X4 — La Dame aux Chlamydia (@ZeNikko) October 26, 2020

Cependant, d'autres téléspectateurs et téléspectatrices ont été touché par les mots de Nicolas Bedos face au public et ont tenu à la féliciter, virtuellement. "Ça me tord le bide de l'admettre mais, je suis d'accord avec chaque mot que prononce Nicolas Bedos ce soir sur le plateau de Quotidien", écrit ainsi un internaute. Un autre renchérit : "Magnifique texte, très intelligent et très vrai, de Nicolas Bedos sur les polémiques incessantes sur tout, les susceptibilités, les pisse-froid, les grincheux et les premiers degrés qui se choquent de tout et restreignent la liberté d'expression".

Magnifique texte, très intelligent et très vrai, de Nicolas Bedos sur les polémiques incessantes sur tout, les susceptibilités, les pisse-froid, les grincheux et les premiers degrés qui se choquent de tout et restreignent la liberté d'expression👍 #quotidien — apache (@Apache39568297) October 26, 2020