publié le 12/03/2021 à 09:00

C'est l'un des succès du cinéma français dans une année bien morose, marquée par la fermeture des salles obscures. Tout simplement noir, de et avec Jean-Pascal Zadi, a pu sortir durant l'été 2020, et il a séduit. "On ne peut pas s'attendre au succès, même si on savait qu'on avait fait un film 'pas mal'", confie-t-il ce vendredi 12 mars sur RTL.

Au matin de la cérémonie des César pour lequel il est nommé dans les catégories meilleur premier film et meilleur espoir masculin, Jean-Pascal Zadi estime qu'il a été "chanceux" quant à la date de sortie du film. "Au départ ça a été le 15 avril, puis on a dit le 8 juillet sans savoir" si les salles seraient ouvertes, explique-t-il.

"Le cinéma est fait pour divertir les gens quand ça va mal (...) on a pu divertir les gens. Le 8 juillet, c'était une bonne date", estime le réalisateur.

Un désir d'égalité, "pas du séparatisme"

Son film, qui raconte dans une comédie l'organisation d'une marche de contestation des noirs en France, porte le discours d'un homme qui exclut le communautarisme. Il a voulu "essayer de montrer que finalement les noirs, les blancs sont des constructions (...) On est tous des Français". "Tous ces gens-là veulent la même chose, être considérés comme Français (...) c'est juste vouloir l'égalité, ce n'est pas du séparatisme", détaille Jean-Pascal Zadi.

Un discours du réalisateur qui s'appuie sur son expérience et son parcours de vie. "Je n'ai pas eu les mêmes opportunités que certains et ça, ce n'est pas normal", témoigne-t-il. "Quand j'étais jeune ça m'arrivait beaucoup de me faire contrôler par la police et je trouvais ça normal", raconte Jean-Pascal Zadi. Le réalisateur explique que c'est après avoir rencontré d'autres "strates" sociales qu'il a pris conscience d'une différence de traitement. "J'acceptais tout avant, mais en vrai, ce n'est pas normal de se faire contrôler dans la rue", assure désormais l'artiste.