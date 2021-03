publié le 10/03/2021 à 06:30

Bien que les salles soient fermées depuis plusieurs mois en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus, la cérémonie des César se tiendra le vendredi 12 mars.

Cette 46e édition sera présidée par l'acteur Roschdy Zem, et Marina Foïs en sera la maîtresse de cérémonie. Les sketchs ont quant à eux été écrits par le duo Laurent Lafitte et Blanche Gardin. La soirée avait pour habitude de se tenir à la fin du mois de février, peu de temps après celle des Oscars. Mais cette année la remise de prix française se déroulera avant celle aux États-Unis (le 25 avril, ndlr).

Un communiqué de presse transmis avec les nominations a précisé : "Il est temps de conclure une année de cinéma pas comme les autres, en célébrant celles et ceux qui ont su porter une industrie mise à mal mais toujours combative".

Quelles sont les nominations de cette année ?

Après une année très particulière, les 4.292 membres de l'Académie ont dû faire leur choix parmi 125 films qui ont réussi à sortir en salle en 2020. Un peu plus de la moitié d'entre eux ont voté.

Les 5 longs-métrages en lice dans la catégorie "meilleur film" sont : Adieu les cons d'Albert Dupontel, Adolescentes de Sébastien Lifshitz, Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret et Eté 85 de François Ozon.

Également très scrutées, les catégories "meilleure actrice" et "meilleur acteur" permettent notamment à Camélia Jordana et Niels Schneider pour le film d'Emmanuel Mouret, Virginie Efira et Albert Dupontel pour Adieu les Cons, Laure Calamy pour Antoinette ou Lambert Wilson pour De Gaulle d'espérer une récompense.