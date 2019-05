publié le 15/05/2019 à 11:13

Présent au Festival de Cannes pour présenter Le Daim de Quentin Dupieux pour la Quinzaine des réalisateurs, Jean Dujardin s'est confié sur RTL sur le tournage du film de Roman Polanski, J'accuse, traitant de l'affaire Dreyfus.



Le comédien de 46 ans se glissera dans la peau du colonel Marie-Georges Picquart, personnage hautement important dans le dénouement de ce conflit social et politique du XIXème siècle. "Je ressens une espèce de satisfaction d'avoir été au bout de quelque chose et quand Roman [Polanski] ne dit rien, c'est qu'il est content", s'est remémoré Jean Dujardin au micro de RTL.

"Tout le monde lui a donné beaucoup, toute l'équipe, on a fait un cinéma qui n'existe plus, une production très exigeante, assez obsessionnelle, qui travaille ses cadres comme des tableaux", explique-t-il. "J'ai perdu du poids pour le faire, il m'a fait avancer, ça va être terrible de le voir, j'ai assumé autre chose."

On retrouvera Louis Garrel dans la peau du capitaine Alfred Dreyfus. Également au casting, Grégory Gadebois (Le Dernier Coup de marteau, sorti en 2014), Olivier Gourmet (Chocolat, sorti en 2016), Melvil Poupaud (Victoria, sorti en 2016), mais aussi Emmanuelle Seigner (D'après une histoire vraie, sortie en 2017), Mathieu Amalric (The Grand Budapest Hotel, sorti en 2014) ainsi que Éric Ruf, Didier Sandre et Hervé Pierre, issus de la Comédie Française. J'accuse, référence à la lettre d’Émile Zola, parue en janvier 1898, sortira dans les salles obscures le 4 décembre 2019.