publié le 22/06/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Pierre Niney !

Récompensé en 2015 par le César du meilleur acteur pour son rôle dans le film Yves Saint Laurent de Jalil Lespert, Pierre Niney a participé à plusieurs reprises à l'événement cinématographique. La production lui aurait même déjà proposé à deux reprises de présenter les César ! C'est en tout cas ce qu'a affirmé le comédien de 30 ans dans On Refait La Télé ce matin. "J'étais très très honoré ! J'aimerais beaucoup un jour le faire avec du temps pour le travailler. Là, à chaque fois je me disais 'Je vais pas réussir à faire ce que j'aimerais faire, avec l'ambition que j'aimerais que ça ait'. C'est un exercice difficile je trouve", déclare-t-il.

Une autre raison qui a fait que l'acteur a décliné la proposition pour l'instant : son âge ! "Je me trouve jeune. (...) Quand on m'a proposé la première fois, c'était il y a peut-être 4-5 ans, je me trouvais trop jeune. Je disais 'Non, non, j'ai besoin de plus d'expérience, de plus de légitimité'.

Enfin, Pierre Niney pointe du doigt le manque d'énergie dans la salle le soir de la cérémonie qui peut faire peur à la personne qui présente les César. Il prend notamment l'exemple de ce genre d'événement aux Etats-Unis : "Les américains, il y a une part de "fake" qui est très énervante mais en même temps, il y a quand même une part de 'On vient, et donc maintenant qu'on est venu, on est sapé, on est maquillé, c'est filmé, eh bien on participe activement à la cérémonie de la même manière que le mec sur scène. On pousse pour que ce soit une soirée divertissante dans tous les sens'. C'est à dire que les plans de coupe sur les gens dans la salle ils vont être aussi fun et il y aura de l'interaction", explique-t-il.

Le comédien a tenu à féliciter les maîtres de cérémonie des dernières éditions qui ont "cartonné", selon lui. "Je pense à Jérôme Commandeur, il a vraiment été exceptionnel. C'est vraiment un exercice pas facile et il l'a fait avec le bon équilibre, il était très fort", conclue Pierre Niney. Quoi qu'il en soit, celui qui prête sa voix au film d'animation Toy Story 4 ne ferme pas la porte et sous-entend qu'il pourrait un jour endosser le costume de maître de cérémonie à son tour.

Pierre Niney : il joue Forky dans "Toy Story 4"

Que ce soit dans le biopic consacré au grand couturier Yves Saint-Laurent en 2014 ou dernièrement dans la peau d'un pompier avec Sauver ou périr, Pierre Niney est un vrai caméléon ! A 30 ans, le comédien est toujours là où le spectateur ne l'attend pas. Et aujourd'hui il récidive. L'artiste prête sa voix pour les besoins de Toy Story 4. Il incarne un nouveau jouet dans la saga de Pixar : Forky, la fourchette !



C’est le deuxième Disney pour lequel Pierre Niney fait du doublage. Il avait déjà prêté sa voix en 2015 pour Vice Versa. Il y jouait le personnage "Peur". Toy Story 4 débarquera au cinéma le 26 juin prochain.

"Toy Story 4", le nouveau volet de la saga Pixar avec la voix de Pierre Niney

L'histoire : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires (Andy puis Bonnie) et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…



Découvrez la bande-annonce du film d'animation ci-dessous...

> "Toy Story 4" - Bande-annonce

Outre Pierre Niney, d'autres célébrités font partie du casting : Audrey Fleurot incarne le personnage de la Bergère, qui fait d’ailleurs son retour dans la saga. La chanteuse Angèle est également présente dans le rôle de Gabby Gabby, une poupée capable d'être accueillante et amicale puis de devenir terrifiante en un instant. Enfin, Jamel Debbouze et Franck Gastambide (Les Kaïras, Taxi 5), mettent leur timbre de voix au service d'un duo déjanté : Ducky et Bunny, des prix de fête foraine rêvent d'être gagnés.



En France, la franchise Toy Story a été un grand succès. En 1995, le premier film d'animation avait séduit 2,8 millions de spectateurs. Toy Story 2 avait attiré 4,5 millions de personnes dans les salles obscures en 1999. Le troisième volet, sorti il y a 9 ans, avait quant à lui atteint le score de 4,3 millions d’entrées.