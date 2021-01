VIDÉO - "OSS 117 3" : un nouveau teaser avec Jean Dujardin dévoilé

publié le 14/01/2021 à 14:34

Fan d'OSS 117, cette journée est la vôtre. Après plusieurs mois de silence, OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire de Nicolas Bedos s'offre un nouveau teaser. Sans scène d'action comme le premier, mais avec le même ton irrévérencieux des autres films.

Dans cet extrait, Hubert Bonisseur de la Bath (Jean Dujardin) est en grande discussion avec Armand Lesignac, interprété par Wladimir Yordannoff, décédé le 6 octobre dernier. "Hubert, vous n'êtes pas le meilleur ?", lui demande ce dernier dans un ascenseur. Ce à quoi répond le héros d'OSS 117 avec son second degré et sa modestie légendaire : "Je vous répondrai oui et ce serait de la prétention, je vous répondrai non et ce serait de la bêtise !".

La suite de la vidéo enchaîne les répliques sur ce même ton insolent qui fait partie de l'ADN d'OSS 117. L'espion est envoyé en Afrique pour "rassurer les Africains qui ne sentent pas respecter", ni "traiter d'égal à égal", comme le précise Armand Lesignac. OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire est attendu pour avril 2021 dans les salles.