"OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire" : découvrez l'affiche officielle

publié le 11/09/2020 à 10:53

Le troisième volet de la saga OSS 117, intitulé Alerte rouge en Afrique noire, continue de se dévoiler un peu plus. La production a révélé jeudi 10 septembre l'affiche officielle du film, qui sera réalisé par Nicolas Bedos.

Jean Dujardin, alias Hubert Bonisseur de la Bath, vêtu d'un très chic costume bleu, est mis en avant en gros au centre de l'affiche. Difficile aussi de manquer Pierre Niney et Fatou N'Diaye, tous les deux armés, au second plan.

"Le monde a changé. Sauf lui", précise l'affiche au sujet de l'agent OSS 117. Voici le synopsis : "1981. Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001."

Après les photos de tournage, la première photo officielle et maintenant l'affiche, la prochaine étape est logiquement la bande-annonce. Mais il faudra patienter encore un peu. OSS 117 3 ne doit sortir au cinéma que le 3 février 2021.

Le troisième volet de la saga "OSS 117" sort le 3 février 2021 au cinéma. Crédit : Gaumont