Oscars 2021 : comment suivre la cérémonie ?

publié le 25/04/2021 à 06:30

"And the Oscars goes to..." Le suspense commence à monter pour les nommés de la 93e cérémonie des Oscars. Elle se déroulera avec une organisation inédite dans la nuit du 25 au 26 avril 2021 depuis Los Angeles. Pandémie oblige, seuls les nommés, leurs invités et les présentateurs seront sur place dans trois lieux différents : l’Union Station de Los Angeles, le Dolby Theatre et le Highland Center d’Hollywood.

Parmi les grands favoris des Oscars 2021, Nomadland de Chloé Zaho déjà récompensé par les Golden Globes du Meilleur film et de la Meilleure réalisation, est en première position. Promising Young Woman d'Emerald Fennell n'est pas en reste avec Carey Mulligan pour l'Oscar de la Meilleure Actrice. Et Chadwick Boseman, décédé en août dernier des suites d'un cancer du côlon pourrait recevoir à titre posthume l'Oscar du Meilleur acteur pour sa performance dans Le Blues de Ma Rainey.



Avec le décalage horaire, c'est en pyjama que vous pourrez suivre en direct cette 93e cérémonie des Oscars à partir de 23h55 le 25 avril sur Canal+, mais aussi en streaming sur ordinateur, tablettes et smartphones pour les abonnés de MyCanal. La 93 cérémonie débutera officiellement à partir de 2h du matin (heure française) le 26 avril.

La 93ème cérémonie est à suivre aussi sur les réseaux sociaux grâce aux comptes officiels de l'Académie. Enfin, l'événement sera commenté sur RTL.fr. Vous y retrouverez tous les meilleurs moments, ainsi que le palmarès complet. Et un derbiefing avec toutes les analyses dès 9h30 dans Laissez-Vous Tenter sur RTL.