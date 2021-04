publié le 06/04/2021 à 07:28

Colette Marin-Catherine, une ancienne résistante de la Seconde Guerre mondiale, va peut-être bientôt décrocher un Oscar à l'âge de 93 ans. Cette nonagénaire habite à Caen. Une jeune historienne lui a consacré un documentaire qui sera en compétition le 25 avril à Los Angeles dans la catégorie du meilleur court-métrage documentaire. Le film, intitulé Colette, raconte son pèlerinage de la Normandie jusqu'au camp de concentration de Dora en Allemagne.

Colette a 15 ans en 1943 : le 16 juin, son frère, Jean-Pierre, ne rentre pas de l'école. "Le soir, il n'est pas rentré et c'est à partir de ce moment-là qu'on a passé une dizaine de jours de cauchemar avec ma mère et mon père : on l'a cherché partout", confie Colette.

Membre de la résistance, le jeune homme a été pris avec son groupe sur dénonciation pour collectes d'armes : il est finalement débarqué au camp de Dora, où sont fabriqués les missiles V2 des Nazis. "Personne ne sortait vivant du camp de Dora : mon frère est mort par terre, ils ne les nourrissaient même plus !", poursuit l'ancienne résistante.

"Jean-Pierre est sorti de sa tombe grâce au film"

Un sinistre récit retracé par une étudiante en histoire. Pour le documentaire, l'équipe du film a remonté les traces de Jean-Pierre avec Colette jusqu'en Allemagne. "Quand on revit le film, on revit tous les détails, parfois sordides, qui vont avec", explique-t-elle.

Revivre et raconter des moments très forts pour cette résistante qui admirait son grand frère et vit avec son absence depuis plus de 75 ans. "Au fil des années, la perte de Jean-Pierre s'était diluée dans le chagrin : mais, je peux vous dire qu'il est sorti de sa tombe grâce au film".

Colette aura 93 ans le soir de la 93e édition des Oscars : un clin d'oeil de bon augure pour offrir un magnifique hommage à la mémoire de Jean-Pierre.

