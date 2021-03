publié le 01/03/2021 à 08:42

"Il remercierait Dieu." C'est dans un discours bref mais chargé en émotion que la veuve de l'acteur Chadwick Boseman, Taylor Simone Ledward, a pris la parole lors des Golden Globes ce 1er mars 2021. La star de Black Panther disparue en août 2020 recevait un prix pour son rôle dans Ma Rainey’s Black Bottom. "Il remercierait ses parents. Il remercierait ses ancêtres qui se sont sacrifiés. Il dirait quelque chose de beau et d'inspirant, a déclaré sa femme, la voix souvent brisée par l'émotion. Il dirait quelque chose qui amplifierait cette petite voix que l'on entend au fond de nous nous dire que nous pouvons y arriver, qu'il faut avancer".

Et Taylor Simone Ledward de continuer, en remerciant des personnalités de la culture afro-américains et des partenaires de son mari sur son dernier film : "Il remercierait M. George C. Wolfe (Angels in America), M. Denzel Washington, beaucoup de gens. Il remercierait Mlle Viola Davis, M. Glynn Turman, M. Michael Potts, M. Colman Domingo, Mlle Taylour Paige, M. Dusan Brown... Mais je n'ai pas ses mots. On doit prendre tous les moments que l'on a pour célébrer ceux que nous aimons."

"Mon chéri ne t'inquiète pas, nous nous retrouverons."



L'émotion de Taylor Simone Ledward, épouse de Chadwick Boseman (Meilleur Acteur dans un Film Dramatique pour Le Blues de Ma Rainey) #GoldenGlobes pic.twitter.com/ea5H7ZWVU7 — CANAL+ (@canalplus) March 1, 2021

Ma Rainey’s Black Bottom (Le Blues de Ma Rainey) de George C. Wolfe est sorti en 2020 sur Netflix. Chadwick Boseman incarne Levee Green et donne la réplique à Viola Davis qui incarne la mère du blues dans cette adaptation d'une pièce d'August Wilson.

> Ma Rainey's Black Bottom | Official Trailer | Netflix