L'Académie des Oscars vous donne rendez-vous ce dimanche 12 mars. Direction le Dolby Theatre à Hollywood, pour la 95e nuit des Oscars. Une cérémonie placée sous le signe de l'apaisement, loin de la violence de l'année dernière et qui se pare de nouvelles couleurs pour cette occasion. Si certaines récompenses ont été supprimées pour réduire la durée du spectacle, des grands noms du 7e art se placent en favoris dans les grandes catégories.

Chez les réalisateurs, Steven Spielberg pourrait bien décrocher sa troisième statuette pour son magnifique The Fabelmans, après La liste de Schindler en 1994 et Il faut sauver le soldat Ryan en 1999. Pour la meilleure actrice, Michèle Yeoh se place en tête de liste pour son rôle dans le film de science-fiction philosophique Everything, Everywhere, All At Once. Pourtant, personne ne voulait la faire jouer dans un film et, jugée trop âgée, il lui était suggéré de partir en retraite. Contre toute attente, la voici de nouveau au sommet de son art.

Le constat se répète pour Brendan Fraser, ex-star de films d'action comme La Momie, après avoir été oubliée par l'industrie puis redécouvert dans The Whale de Darren Aronosky. L'acteur offre une performance bluffante, en tant que prof d'anglais atteint d'obésité morbide. Typiquement, ce genre de rôle ne passe jamais inaperçu aux Oscars, ce qui le place cette année en tant que favori dans la catégorie des meilleurs acteurs.

Qui décrochera l'Oscar de la meilleure chanson de film ?

Cette édition, l'Académie des Oscars aura certainement du mal à se prononcer sur la gagnante. La compétition est serrée puisque deux grandes artistes de talent se disputent le titre, avec d'un côté, Lady Gaga, habituée de la cérémonie, de retour avec son titre Hold My Hand pour Top Gun : Maverick. De l'autre, Rihanna, de retour sur la scène après de longues années d'absence et une mi-temps grandiose au Super Bowl, avec son titre Lift Me Up pour Black Panther : Wakanda Forever, en hommage à Chadwick Boseman. Lenny Kravitz sera aussi sur la scène du Dolby Theater lors de l'hommage aux personnalités disparues en 2022.

Rendez-vous à 2h dans la nuit de dimanche à lundi pour suivre en direct la cérémonie et découvrir le nom des heureux gagnants et des heureuses gagnantes.

