Lady Gaga au Stade de France : une artiste toujours au sommet

Quatorze ans après ses débuts, Lady Gaga domine toujours la pop. Ce dimanche 24 juillet, l'interprète de Just Dance, son premier gros carton, sera à Paris pour un concert au Stade de France. En 2022, la star américaine continue d'être au sommet et les raisons de ce succès sont assez nombreuses.

La New-Yorkaise de naissance a une voix exceptionnelle. La star s'était confiée à RTL en 2014 alors qu'elle revenait sur le devant de la scène avec un projet surprenant. Lady Gaga avait enregistré un album de reprises jazz en duo avec Tony Bennett. Elle clouait le bec à ceux qui pensait qu'elle serait une star éphémère. Et sa passion pour ce style de musique remonte à l'enfance. "Je chante du jazz depuis que je suis jeune. Quand j'ai été repérée par l'industrie du disque, tout le monde a voulu occulter mes capacités vocales, les cacher pour plaire aux radios", expliquait la chanteuse de 36 ans.

Et Lady Gaga est une véritable bête de scène. La chanteuse américaine chante vraiment en live, elle est capable de passer du piano solo aux chorégraphies endiablées. "Quand je monte sur scène, il se passe quelque chose de très fort", confie Stefani Germanotta, le vrai nom de la star. "Dès que je pose un pied (sur scène), que j'entre dans la lumière, je suis vivante. Je vis pour les applaudissements", raconte-t-elle.

Face à la dépression

En 2013, Lady Gaga a cependant dû combattre une sévère dépression. Ses fêlures l'ont rendu attachante aux yeux du grand public. "Il y a eu un moment où je n'ai plus eut envie d'avancer. Je ne voulais plus faire de musique. Je ne voulais plus être écoutée, je ne voulais plus être dans ce business", confie la chanteuse américaine. Mais Lady Gaga ne s'est pas laissée abattre. Après "une longue respiration" et un retour à la maison, sa tristesse s'est "envolée", consciente qu'elle devait continuer.



La chanteuse de 36 ans enchaîne les rôles marquants au cinéma et prépare actuellement un nouvel album. La complice de Bradley Cooper dans A Star Is Born comptait durer dans l'industrie. Selon elle, l'endurance est un élément clé pour durer dans ce métier car comme Lady Gaga l'explique, "toute carrière a des hauts et des bas". Que les fans se rassurent, la star de la pop n'est pas prête d'arrêter de chanter. "Je ferai de la musique jusqu'à ce que je meurs", promettait l'interprète de Hold My Hand, bande originale du nouveau Top Gun. Et si vous aviez envie d'écouter la star dimanche au Stade de France, ne cherchez pas, le concert est complet.

