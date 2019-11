Oscars 2020 : quels films, acteurs et actrices peuvent espérer une nomination ?

publié le 14/11/2019 à 06:52

Qui remportera une (voire plusieurs) statuette(s) le 10 février 2020 lors de la 92e cérémonie des Oscars ? S'il faudra attendre que les enveloppes s'ouvrent sur la scène du Dolby Theatre de Hollywood à Los Angeles pour le savoir, reste la question des nominations.

Être nommé aux Oscars est déjà une consécration en soit, certains acteurs sont d'ailleurs abonnés à ce statut sans jamais remporter la prestigieuse récompense à la maison. Après cette année très riche du côté des salles obscures, le magazine américain Variety a ouvert les paris en rassemblant ses favoris.

Si beaucoup imaginent que Joaquin Phoenix est le seul capable de remporter l'Oscar du meilleur acteur cette année pour sa prestation dans le film Joker de Todd Philipps, il n'est finalement pas si seul. Des acteurs comme Adam Driver ou Robert De Niro pourraient lui voler la vedette.

Pour le meilleur film, la Palme d'or venue de Corée du Sud Parasite pourrait bien l'emporter face à la super-production Netflix The Irishman ou la nouvelle adaptation des Quatre filles du Dr March, Little Women.

Grands favoris, outsiders... Voici les noms qui circulent le plus à Hollywood pour la prochaine cérémonie des Oscars.

Les favoris des principales catégories

Oscar pour le meilleur film



Les prétendants principaux sont : The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story, Little Women, Parasite, Pain and Glory.



Les outsiders sont : A Beautiful Day in the Neighborhood, A Hidden Life, Bombshell, Ford v Ferrari, Harriet, Joker, Jojo Rabbit, Just Mercy, Rocketman, The Farewell, The Two Popes, Waves, Uncut Gems, Us, Toy Story 4.



Oscar du meilleur réalisateur



Les prétendants principaux sont : Martin Scorsese (The Irishman), Noah Baumbach (Marriage Story), Greta Gerwig (Little Women), Bong Joon Ho (Parasite), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), Pedro Almodovar (Pain and Glory), Terrence Malick (A Hidden Life).



Les outsiders sont : Dexter Fletcher (Rocketman), Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood), James Mangold (Ford v Ferrari), Todd Phillips (Joker), Jay Roach (Bombshell), Benny Safdie et Josh Safdie (Uncut Gems), Taika Waititi (Jojo Rabbit), Lulu Wang (The Farewell)



Oscar du meilleur acteur



Les prétendants principaux sont : Adam Driver (Marriage Story), Robert De Niro (The Irishman), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Joaquin Phoenix (Joker), Jonathan Pryce (The Two Popes)



Les outsiders sont : Christian Bale (Ford v Ferrari), Antonio Banderas (Pain and Glory), Taron Egerton (Rocketman), Michael B. Jordan (Just Mercy), Eddie Murphy (Dolemite Is My Name), Robert Pattinson (The Lighthouse), Matthew Rhys (A Beautiful Day in the Neighborhood), Adam Sandler (Uncut Gems).



Oscar de la meilleure actrice



Les prétendantes principales sont : Awkwafina (The Farewell), Cynthia Erivo (Harriet),

Scarlett Johansson (Marriage Story), Lupita Nyong’o (Us), Saoirse Ronan (Little Women),

Charlize Theron (Bombshell), Alfre Woodard (Clemency), Renee Zellweger (Judy).



Les outsiders sont : Felicity Jones (The Aeronauts), Julianne Moore (Gloria Bell), Elisabeth Moss (Her Smell), Valerie Pachner (A Hidden Life), Kristen Stewart (Seberg), Jodie Turner-Smith (Queen and Slim)



Oscar du meilleur acteur dans un rôle secondaire



Les prétendants principaux sont : Willem Dafoe (The Lighthouse), Jamie Foxx (Just Mercy), Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Shia LaBeouf (Honey Boy), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman), Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood).



Les outsiders sont : Jamie Bell (Rocketman), Sterling K. Brown (Waves), Kelvin Harrison Jr., (Waves), Aldis Hodge (Clemency), Tracy Letts (Ford v Ferrari), John Lithgow (Bombshell),

Rob Morgan (Just Mercy).



Oscar de la meilleure actrice dans un rôle secondaire



Les prétendantes principales sont : Laura Dern (Marriage Story), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Jennifer Lopez (Hustlers), Florence Pugh (Little Women), Margot Robbie (Bombshell), Shuzhen Zhao (The Farewell).



Les outsiders sont : Annette Bening (The Report), Laura Dern (Little Women), Nicole Kidman (Bombshell), Margot Robbie (Once Upon a Time in Hollywood), Taylor Russell (Waves), Maggie Smith (Downton Abbey).