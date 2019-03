publié le 08/03/2019 à 22:11

Un air de comédie musicale planait sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac mercredi 6 mars. Une chorégraphie de La La Land au milieu d'un hall d'embarquement : c'est la scène surréaliste vécue par une poignée de passagers. Trois hôtesses de l'air et un pilote, inspirés par le film oscarisé, ont joué les danseurs d'un jour. La vidéo a été postée par l'aéroport sur Twitter.



Alors qu'ils attendaient leur vol en salle d'embarquement, les membres d'équipage ont imité à la perfection la chorégraphie de Ryan Gosling et Emma Stone sur le titre Another Day of Sun, chanson culte de La La Land.



L'aéroport de Toulouse-Blagnac a publié la vidéo titrant : "Session de danse inhabituelle pour hôtesses et pilote en zone d'embarquement". La scène a été vue plus de 7.600 fois en deux jours. Une séquence décalée qui permet à la plateforme aéroportuaire de mettre un coup de projecteur sur ses nouveautés. En effet, "suite à l'ouverture de nos nouvelles installations en décembre, nous faisons régulièrement des animations pour créer une ambiance dans la salle d'embarquement et divertir les passagers", indique l'aéroport de Toulouse.

Session de danse inhabituelle pour hôtesses et pilote en zone d'embarquement ¿¿¿¿¿¿¿#toulouse #musicals pic.twitter.com/N77qrYXksL — Aéroport de Toulouse (@aeroport_tls) 6 mars 2019