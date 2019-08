VIDÉO - "Once Upon a Time... in Hollywood" : qui est Margaret Qualley, la révélation du film ?

publié le 18/08/2019 à 22:34

Elle est devenue LA fille à suivre outre-Atlantique. Dans Once Upon a Time... in Hollywood, le nouveau long-métrage de Quentin Tarantino avec notamment Leonardo Di Caprio et Brad Pitt, elle ne joue que quelques minutes et pourtant...

"Elle éclipse totalement Margot Robbie, qui joue Sharon Tate et qui est le premier rôle féminin. C'est vraiment la révélation du film, acteur et actrice confondu", estime le journaliste de Première François Rieux. Une scène la met particulièrement en lumière : lorsque son personnage, une hippie membre d'une secte, envoûte le cascadeur joué par Brad Pitt.

Une scène qu'elle n'a failli ne jamais jouer, puisqu'elle devait y montrer ses pieds. Mais cette ancienne danseuse était réticente à l'idée de les exhiber, elle qui les trouve trop abîmés. Elle a fini par accepter et a obtenu le rôle.

Une nomination aux Emmy Awards

Fille d'Andie MacDowelle et de l'ex-mannequin Paul Qualley, Margaret a d'abord commencé par une carrière de top model, avant de se passionner pour la danse et d'exceller dans une célèbre publicité pour un parfum. Naturelle, magnétique, décalée, cette enfant de la balle commence ensuite par de petits rôles, notamment dans la série fantastique The Leftovers. Pour ses premiers pas au cinéma, elle choisit des films plutôt sombres.

Comme une évidence, elle a récemment accepté un rôle de danseuse dans la mini-série Fosse/Verdon, avec Sam Rockwell et Michelle Williams. C'est d'ailleurs pour cette prestation qu'elle vient d'être nommée aux prestigieux Emmy Awards, dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle.