publié le 26/02/2017 à 10:00

Elle représente une nouvelle chance pour la France d'obtenir la précieuse statuette américaine. Dimanche 26 février, le tout Hollywood et les acteurs du monde entier seront rassemblés au théâtre Dolby à Los Angeles pour la grande soirée du cinéma : la 89e cérémonie des Oscars. Pour celui de la Meilleure actrice, cinq grandes figures du septième art sont en lice, dont Isabelle Huppert.



Elle pourrait être la quatrième Française à être couronnée de la prestigieuse récompense, après Marion Cotillard, Simone Signoret et Claudette Colbert, et la sixième en comptant l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle (Lila Kedrova et Juliette Binoche). Après le Golden Globe reçu au début du mois de janvier pour son rôle dans Elle de Paul Verhoeven, Isabelle Huppert est une nouvelle fois face à Natalie Portman et Ruth Negga, mais deux autres sérieuses concurrentes risquent de lui faire de l'ombre : Emma Stone et Meryl Streep.

1 - Natalie Portman dans "Jackie"

Même si elle l'a devancée lors de la dernière cérémonie hollywoodienne, Natalie Portman reste une adversaire coriace face à Isabelle Huppert. Mais si un Golden Globe n'annonce pas toujours un Oscar derrière, les statistiques parlent pour la Française d'après les dix dernières années. Toutefois, attention, la prestation de l'Américaine dans la peau de Jackie Kenedy endeuillée a été largement applaudie par la critique pour sa "performance remarquable". Elle s'était d'ailleurs confiée à RTL expliquant que "tenter de ressentir ce qu'elle (Jackie Kennedy, ndlr) a ressenti était plutôt extrême".

De plus, les deux Académies n'ont pas les mêmes jurés et ne récompensent pas toujours les mêmes critères. Ainsi, la figure emblématique que représente le personnage incarné dans le film de Pablo Larrain aux États-Unis risque de peser dans la balance en faveur de Natalie Portman, qui a d'ailleurs, dans le passé, déjà conquis le cœur des Oscars avec Black Swan en 2011.



2 - Ruth Negga dans "Loving"

Elle aussi était nommée pour le Golden Globe de la Meilleure actrice. Il faut dire que la performance de Ruth Negga dans Loving de Jeff Nichols a, aussi, bluffé les spectateurs. Elle y interprète Mildred, une femme noire américaine qui souhaite se marier avec un homme blanc, le tout à la fin des années 50, dans un contexte où l'Amérique est encore ségrégationniste.



Un film fort inspiré d'une histoire vraie. Le couple Loving a d'ailleurs donné son nom à un arrêt de la cour Suprême qui déclare anticonstitutionnelle la loi interdisant les Noirs et les Blancs de se marier. Là aussi la trame historique peut peser en faveur de Ruth Negga.



3 - Meryl Steep dans "Florence Foster Jenkins"

Il n'y a que Donald Trump pour penser que "Meryl Streep est surcotée". Dans un tweet, après la cérémonie des Golden Globes, le nouveau président des États-Unis l'avait attaquée après un discours engagé contre sa politique. En réponse au président républicain, l'Académie des Oscars pourrait récompensée Meryl Streep pour son rôle dans Florence Foster Jenkins.



Elle y interprète l'excellente et fascinante milliardaire américaine qui donne son nom au film. Meryl Streep a dû prendre des cours pour apprendre à chanter faux, c’est atroce mais crédible. Ça nous laisse sans voix. Meryl Streep est parfaite, désopilante.

4 - Emma Stone dans "La La Land"

La dernière rivale d'Isabelle Huppert est sans doute l'une qui a le plus de chance d'emporter l'Oscar. Emma Stone est Mia dans le film dont on a le plus parlé en ce début d'année : La La Land. Primée du Golden Globe du Meilleur film, la comédie musicale de Damien Chazelle est nommée dans 14 catégories.



Le long-métrage est le favori des Oscars. Et son actrice principale est donc aussi favorite pour celui de la Meilleure actrice. Les bookmakers parient d'ailleurs sur l'acolyte de Ryan Gosling à l'écran pour la récompense. Ce qui ne retire pas toutes les chances à Isabelle Huppert, loin de là.