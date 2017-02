MERYL STREEP TO DONALD TRUMP: "I am the most 'overrated' actress" Meryl Streep has hit back at Trump

publié le 14/02/2017 à 10:48

Il l'avait jugée de "surcotée" ou "surestimée", selon les traductions, et pratiquement interpellée par un nom d'oiseau qu'on imagine dégradant. Donald Trump en veut à Meryl Streep, et l'actrice ne se laisse pas faire. Il faut dire que c'est elle qui a commencé à attaquer le nouveau président des États-Unis dans un discours engagé lors de la cérémonie des Golden Globes, la première grand messe de la culture américaine post-élection.



Samedi 11 février, invitée par la fondation Human Rights Campaign, qui lutte notamment pour les droits LGBT en Amérique, la comédienne a à nouveau répondu à son détracteur. "Oui je suis la plus surcotée, la plus récompensée, la plus réprimandée des actrices de ma génération", a-t-elle répondu, pleine d'ironie, et sans jamais nommer son adversaire. Elle répond ainsi directement au tweet assassin qui la visait au lendemain des Golden Globes, alors qu'elle venait d'être récompensée d'une statuette pour l'ensemble de sa carrière.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 janvier 2017

"Il nous a réveillés en nous montrant combien la liberté était fragile. Le fouet de l'exécutif, à travers le flux Twitter, peut être violent et intimider, punir et humilier, délégitimer la presse (...) Il est difficile de protester et ce n'est pas forcément un rôle que je souhaite jouer. Mon instinct normal serait de rester chez moi car c'est une contrainte de tenir tête aux gens mais lorsque c'est en lien avec ma vie et mes convictions, je me dois de résister. Vous n'avez pas le choix, vous devez parler, vous devez résister, vous devez agir", conclut-elle, émue.