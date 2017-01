REPLAY - Les nominations aux Oscars 2017 sont tombées, avec en tête le très attendu "La La Land", de Damien Chazelle, en salles le 25 janvier.

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'année 2017 pourrait être celle du sacre pour Ryan Gosling et Emma Stone. Les deux comédiens, qui ont déjà joué ensemble à deux reprises dans Crazy, Stupid, Love et Gangster Squad, sont emmenés dans un Hollywood à la fois très moderne et très rétro dans le dernier film de Damien Chazelle, La La Land, en salles le 25 janvier. Un film particulièrement attendu après le succès fracassant de Whiplash, sorti en 2014, du jeune réalisateur américain. Et surtout, un long-métrage qui pourrait rafler la mise lors de la cérémonie des Oscars du 26 février prochain. La La Land est nommé dans pas moins de 14 catégories, dont meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur film et meilleur réalisateur. Soit autant que Titanic, en 1998.

La comédie musicale de Damien Chazelle se veut comme un vent de fraîcheur sur le cinéma actuel. "C'est le cinéma de Jacques Demy qui m'a inspiré énormément", a confié le réalisateur américain à RTL. "Mais l'enjeu c'était de moderniser ce cinéma, d'en faire quelque chose d'aujourd'hui, qui se passait à Los Angeles maintenant et qui parlait aussi des jeunes artistes d'aujourd'hui, et des problèmes modernes, d'histoires modernes. Le tout à travers le cinéma de Demy, et celui d'Hollywood, des années 1940..." Résultat, La La Land est un film haut en couleurs, chanté par ses deux interprètes principaux. La chanson "City of Stars" est notamment nommée aux Oscars dans la catégorie chanson de l'année.