RÉACTION - La comédienne a été sacrée meilleure actrice dans un rôle dramatique pour son interprétation saluée dans "Elle" de Paul Verhoeven.

> Golden Globes 2017 : "C'est extraordinaire, c'est génial", se réjouit Isabelle Huppert Crédit Image : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Crédit Média : Stéphane Boudsocq

par Stéphane Boudsocq , Cécile De Sèze publié le 09/01/2017 à 06:58

La compétition était rude, mais le dénouement heureux. Isabelle Huppert a fait sensation dans le jury hollywoodien des Golden Globes 2017 et a remporté le Globe de la meilleure actrice dans un rôle dramatique, dans la nuit de dimanche 8 à lundi 9 janvier 2017. Son interprétation d'une femme victime de viol, vengeresse et manipulatrice dans Elle de Paul Verhoeven a donc convaincu les Américains. "C'est extraordinaire, c'est génial, se réjouit Isabelle Huppert au micro de RTL. Je suis trop heureuse, pour moi, pour Paul Verhoeven aussi, qui a aussi remporté le Globe du meilleur film étranger, c'est génial, c'est vraiment formidable".



Elle raconte l'histoire de Michèle (interprétée par Isabelle Huppert), une cheffe d'entreprise agressée sexuellement chez elle par un homme cagoulé. Au lieu de porter plainte, elle se lance sur les traces de son violeur ; un jeu dangereux, constitué de traque et de manipulation, s'installe alors entre eux. Cette prestigieuse récompense rappelle aussi que la comédienne est reconnue dans le monde entier, notamment Hollywood où elle a tourné pour Otto Preminger ou Michael Cimino, sans jamais rêver à une carrière américaine.

Un pas de plus vers les Oscars

La soirée glamour et paillettes avec un tapis rouge bien garni, elle l'a vécue "de la meilleure manière qu'il soit. Depuis le début j'étais heureuse d'être là. Il y a beaucoup de générosité, beaucoup de témoignage d'affection, d'admiration. Ils rendent l'événement extrêmement plaisant." Isabelle Huppert faisant face à une compétition coriace entre des actrices aussi renommées que Nathalie Portman, Amy Adams ou encore Jessica Chastain.



Ce Golden Globe complète la moisson américaine que lui a valu ce thriller transgressif de Paul Verhoeven, accueilli par des critiques dithyrambiques. Dans quinze jours, on connaîtra les nominations des Oscars. Et recevoir un Globe, c'est souvent un bon signe à l'aube de la prochaine cérémonie, la plus prestigieuse. D'ailleurs, Jean Dujardin, et avant lui Marion Cotillard, avaient tous les deux reçu le prix avant d'être sacrés meilleurs acteur/actrice aux Oscars, mais "même si ça s'arrêtait là, ça serait déjà formidable", conclut une Isabelle Huppert apparemment comblée.