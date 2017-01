La comédie musicale signée Damien Chazelle et portée par Ryan Gosling et Emma Stone partait favorite de la soirée et a fini avec 7 récompenses sur 7 nominations à son compteur.

09/01/2017

Il est l'un des films les plus attendus de 2017. Il était aussi le grand favori avant la cérémonie des Golden Globes qui s'est déroulée dans la nuit de dimanche 8 à lundi 9 janvier 2017. Sous le regard de tout le gratin hollywoodien, la comédie musicale La La Land, signée de la patte du jeune prodige Damien Chazelle, a récolté un bouquet de récompenses. Sur les 7 nominations, il a récolté 7 Golden Globes. Une première.



Au total, il a donc reçu les prix de meilleur acteur dans une comédie pour Ryan Gosling, meilleure actrice dans une comédie pour Emma Stone, meilleure comédie, meilleur scénario, meilleur metteur en scène pour son auteur-réalisateur Damien Chazelle, meilleure musique et chanson originales. Ce palmarès inédit est un bon signe pour les Oscars à venir, dont les nominations définitives seront connues le 24 janvier prochain.



L'auteur-réalisateur Damien Chazelle a remercié ses producteurs et le studio Lionsgate pour "avoir parié sur ce film" et "cru qu'il existe un public pour un film comme ça". À seulement 31 ans, ce jeune prodige du cinéma avait déjà fait sensation à Hollywood avec son film Whiplash en 2014, récompensé de trois Oscars et un Golden Globe. La La Land, ode au Los Angeles en technicolor est un succès inattendu en salle. Une fresque étincelante qui raconte la romance entre une aspirante actrice et un musicien de jazz, et qui débarque dans les cinéma français à partir du 25 janvier prochain.