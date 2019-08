publié le 19/08/2019 à 17:09

Elle brille à l'écran. La jeune Julia Butters, 10 ans, incarne une collègue actrice de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) dans Once Upon a Time... In Hollywood. Dans le 9e film de Quentin Tarantino, la petite fille donne une leçon à l'acteur qui se croit "has been". Elle apparaît bienveillante, et particulièrement professionnelle pour son jeune âge. Ce n'est pas la première fois qu'on la voit à l'écran, et certainement pas la dernière fois non plus. Découverte d'une jeune actrice talentueuse qui n'est pas facilement impressionnable.

Julia Butters est née le 15 avril 2009 à Los Angeles, en Californie. Elle commence sa carrière dans des publicités à l'âge de deux ans, puis fait ses débuts sur le petit écran en 2015, dans un épisode d'Esprits Criminels, où elle joue le rôle de Gabby Hoffer.

Elle apparaît ensuite sur Disney Channel dans deux épisodes de Best Friends Whenever, puis dans quelques épisodes de Transparent avant d'obtenir le rôle permanent d'Anna-Kat Otto dans American Housewife.

> American Housewife - Official Trailer Date : 19/08/2019

Elle joue dans son premier long-métrage, 13 Hours - Les soldats secrets de Benghazi, en 2016. La même année, elle fait une apparition dans En cavale et A Family Man. Alors que Quentin Tarantino écrit le script de Once Upon a Time... In Hollywood, il tombe sur un épisode d'American Housewife et se dit "je devrais lui faire passer une audition", selon les mots de la jeune actrice pour Variety.

Elle ne connaissait ni Quentin Tarantino, ni Leonardo DiCaprio

Après une audition hilarante, Quentin Tarantino l'a rappelle pour lui expliquer qu'il a imaginé le personnage dans le film. La jeune fille de 9 ans le félicite, tout simplement : "Oh, vous l'avez écrit ? Bravo. Je ne le connaissais pas, je ne savais pas que c'était un écrivain, un réalisateur, un acteur", a-t-elle révélé à Variety.

Dans l'interview, elle révèle qu'elle a dû apprendre 21 pages en moins d'une semaine (sa scène avec Leonardo DiCaprio) pour son audition. Elle a répété avec l'acteur de Titanic, sans être trop impressionnée : "Je ne me disais pas 'Oh mon dieu, je vais chuchoter quelque chose dans l'oreille de Leonardo DiCaprio', je me disais plutôt 'Je vais réciter cette ligne et chuchoter dans l'oreille de mon ami'", a-t-elle confié en parlant de l'acteur, très "protecteur", selon Esquire.

Celle qui pensait que Leonardo DiCaprio était "un musicien" avait pourtant entendu parler de Brad Pitt : "Je savais juste qu'il était très beau" a-t-elle dit à Variety. Dans son interview pour Esquire, la jeune fille a également qualifié Luke Perry de "paternel", contrairement au réalisateur, qui l'a traitée comme une actrice, et non comme une enfant. La petite fille avoue n'avoir jamais vu de film de Tarantino car elle le dit elle-même, "ce ne sont pas des films pour les enfants". Once Upon a Time... In Hollywood sera le premier qu'elle verra à l'écran. Le premier de ce qui promet être une belle carrière, pendant laquelle elle aura peut-être l'occasion de tourner avec un réalisateur qu'elle admire : Steven Spielberg.