"Once Upon a time In... Hollywood" : bientôt une série Netflix ?

Le 3e décan est ou va être rassuré, il y a eu une attente, quelque chose était bloqué, mais la situation s’éclaircit et vous avez à présent des réponses satisfaisantes. Peut-être que vous...

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

"C'est la première fois que je travaille dans un film où chaque personne [du figurant au personnage principal] se dit que c'est la chose la plus cool qu'elle a faite dans sa vie ", a-t-il expliqué pour illustrer l'ambiance sur le plateau. Aucun membre de l'équipe de Quentin Tarantino n'a pour le moment confirmé l'information. En attendant l'éventuelle version longue du film sur Netflix, il sera bientôt possible d'en voir la version courte, qui sort en salles le 14 août 2019 .

Once Upon A Time… In Hollywood - Bande-annonce Finale - VF

"Ce n'est pas seulement un réalisateur et un écrivain brillant . C'est un homme très gentil, très généreux et encourageant", a révélé Nicholas Hammond au sujet de Quentin Tarantino . " C'était la meilleure expérience de toute ma vie . Je retravaillerais avec lui en un clin d’œil, je ne demanderais même pas ce qu'est le rôle", a-t-il ajouté.

"On parle d'avoir une version de 4 heures sur Netflix parce qu'énormément de scènes qu'il a tournées n'ont pas pu être dans le film par manque de place. Il dure 2 heures 40 minutes, il fallait le couper à un endroit. Mais il l'a fait pour son film Les 8 salopards [il en a fait une mini-série de 4 épisodes sur Netflix, ndlr], et je pense qu'ils veulent faire la même chose", a révélé l'acteur. "Il y a des acteurs incroyables qui ont carrément eu leurs rôles coupés au montage. (...) Je pense que la version Netflix sera géniale aussi ", a-t-il expliqué au podcast The Mutuals .

Nicholas Hammond a fait une étonnante révélation. Celui qui joue l’interprète de l'acteur et réalisateur Sam Wanamaker dans Once Upon a Time In... Hollywood de Quentin Tarantino a expliqué que le film allait être adapté en série pour Netflix.

Brad Pitt serrant la main d'Al Pacino sous les yeux de Leonardo DiCaprio dans "Once Upon A Time In... Hollywood" de Quentin Tarantino

article

7798152568

"Once Upon a time In... Hollywood" : bientôt une série Netflix ?

"Once Upon a time In... Hollywood" : bientôt une série Netflix ?

Nicholas Hammond, qui joue l'acteur et réalisateur Sam Wanamaker dans le film, a révélé au podcast "The Mutuals" qu'une discussion aurait été initiée entre Quentin Tarantino et Netflix.

https://www.rtl.fr/culture/cine-series/once-upon-a-time-in-hollywood-bientot-une-serie-netflix-7798152568

https://cdn-media.rtl.fr/cache/g4oejc7YmpaZPKqCmamIRw/330v220-2/online/image/2019/0806/7798153371_brad-pitt-serrant-la-main-d-al-pacino-sous-les-yeux-de-leonardo-dicaprio-dans-once-upon-a-time-in-hollywood-de-quentin-tarantino.jpg