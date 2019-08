"Once Upon a Time... in Hollywood" : qui était Sharon Tate ?

Once Upon A Time… In Hollywood - Bande-annonce Finale - VF

publié le 17/08/2019 à 09:40

Une actrice en pleine ascension et au destin tragique. Le nom de Sharon Tate est de nouveau sur toutes les lèvres grâce au choix de Quentin Tarantino de la faire figurer comme un personnage majeur dans son 9e film, Once Upon a Time... In Hollywood. Elle y est incarnée par Margot Robbie et on l'imagine voisine de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio). Mais qui était Sharon Tate ?

Sharon Tate est née à Dallas, au Texas, le 24 janvier 1943. C'est une actrice américaine, notamment connue pour ses rôles dans La Vallée des poupées de Mark Robson (1967), Le Bal des vampires (1967) de Roman Polanski et Matt Helm règle ses comptes (1968) de Phil Karlson.

Elle a également joué dans Le mystère des treize (1966) et Comment réussir en amour sans se fatiguer (1967) dans lequel elle joue aux côtés de Claudia Cardinale. Elle a été nommée aux Golden Globes pour son rôle dans La Vallée des Poupées. Actrice à succès, elle multiplie les projets.

Sharon Tate en 1969 Crédit : AFP / Archives

Elle rencontre le réalisateur Roman Polanski lors du tournage du Bal des vampires. Ils se marient le 20 janvier 1968. En fin d'année 1968, elle tombe enceinte et le couple emménage dans une grande et luxueuse propriété, au 10.050 Cielo Drive de Benedict Canyon, dans les hauteurs de Los Angeles.

Elle a été assassinée par des membres d'une secte : la Manson Family

Le 9 août 1969, Sharon Tate est enceinte de 8 mois. Elle est chez elle avec trois amis : le coiffeur de célébrités Jay Sebring (son ex-petit ami duquel elle est restée très proche), l'ami de Polanski et producteur Wojciech Frykowski et sa fiancée Abigail Folger (riche héritière d'une entreprise de café, the Folger Coffee Compagny). Le jeune gardien, William Garretson, reçoit aussi un ami du nom de Steve Parrent. Roman Polanski est à Londres pour un tournage.

Mais ce soir-là, Charles "Tex" Watson, Patricia Krenwinkel et Susan Atkins, trois membres d'une secte appelée The Manson Family (dirigée par Charles Manson), suivent les ordres de leur gourou et tuent les occupants de la maison. Seul réussit à s'en sortir le gardien, qui écoutait de la musique au moment des faits. Retrouvés, les meurtriers sont arrêtés. Ils sont d'abord condamnés à mort, puis leur sentence est commuée en de la prison à perpétuité. Charles Manson est décédé en prison le 19 novembre 2017 à l'âge de 83 ans.

La tragédie de sa mort a inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques. La dernière en date, Once Upon a Time... In Hollywood est dans les salles de cinéma depuis le mercredi 14 août 2019.

Le gourou de la "Manson Family", Charles Manson en 1980 Crédit : Archives AFP