C'est la polémique "tarantinesque" du moment. La manière dont Quentin Tarantino a mis en scène Bruce Lee (interpreté par Mike Moh) dans One Upon a Time... In Hollywood n'a pas du tout plu à Shannon Lee, la fille de l'acteur. Au fur et à mesure, de nombreuses personnalités proches du film ou de la star ont donné leur avis. Mais que se passe-t-il ?

Tout a commencé par un article publié le 29 juillet 2019 sur le site The Wrap, dans lequel Shannon Lee, exprime son mécontentement. Après avoir visionné le film, elle a dit qu'il était "décourageant" de voir Quentin Tarantino dépeindre son père dans Once Upon a Time... In Hollywood comme un "connard arrogant qui brasse de l'air". "Voir tous ces gens se moquer de mon père au cinéma m'a mise mal à l'aise" a-t-elle ajouté.

L'actrice de 50 ans a également tenu à rappelé qu'en tant que sino-américain, qui a percé dans le cinéma des années 60, il était beaucoup, beaucoup plus difficile pour Bruce Lee de se faire un nom que pour des acteurs blancs comme Cliff Booth et Rick Dalton. Elle a également déclaré que pour y arriver, il avait travaillé bien plus dur.

Dans le film, le personnage de Bruce Lee se "vante" de pouvoir "paralyser" le boxeur Mohamed Ali. Pour Dan Inosanto, ce n'est pas normal : "Il n'aurait jamais dit quelque chose de désobligeant sur Mohamed Ali parce qu'il vénérait le sol que le boxeur foulait", a-t-il confié à Variety, le 31 juillet. Celui qui enseigne toujours les arts martiaux à 83 ans n'aurait jamais vu Bruce Lee être arrogant sur un plateau de tournage, et doute fortement qu'un cascadeur blanc puisse battre le maître.

Mike Moh (Bruce Lee) s'exprime sur son personnage

Mike Moh s'est confié sur son rôle dans les colonnes de Birth, Movies, Death. L'acteur de 35 ans a avoué avoir ressenti une certaine appréhension à interpréter Bruce Lee dans le film de Quentin Tarantino, notamment parce que c'était une de ses idoles. Pour l'acteur, Tarantino est un grand fan de la star : "Bruce dans mon esprit était un Dieu, littéralement. Ce n'était pas une personne, pour moi, c'était un super-héros", a confié l'acteur, "et c'est un film de Tarantino. Il ne va pas faire ce que tout le monde veut qu'il fasse".

Si l'acteur sait que les fans de Bruce Lee ne vont pas être satisfaits de le voir se faire "battre" par Cliff (Brad Pitt), il a voulu les rassurer "les gens vont penser que c'est fini à cause de l'impact sur la voiture mais on m'aurait donné 5 minutes de plus et Bruce gagnait" a-t-il conclu, avant d'ajouter "Quand je me suis plongé dans mon travail de préparation, j’ai compris que Bruce voulait que les gens autour de lui sachent qu’il était humain".

Quentin Tarantino répond à une conférence

"Bruce Lee était un mec arrogant", a dit le réalisateur lors d'une conférence à Moscou. "Sa manière de parler... Je n'ai pas tout inventé, je l'ai entendu dire des choses comme ça". Quentin Tarantino soutient que Bruce Lee a bel et bien dit qu'il pourrait battre Mohamed Ali, et que c'est sa femme (Linda Lee Cadwell) qui l'aurait écrit dans la biographie Bruce Lee : The Man Only I Knew.



Concernant le combat gagné par Cliff Booth, Quentin Tarantino dit que ses personnages sont des "personnages de fiction". "Si je dis qu'il pourrait le battre, il pourrait le battre ! Mais la vérité c'est que Cliff est un tueur, qui a tué beaucoup d'hommes à main nues pendant la Seconde guerre mondiale. (...) C'est un combattant. Donc si Cliff combattait Bruce Lee dans un tournoi d'arts martiaux à Madison Square Garden, Bruce Lee le tuerait. Mais si Cliff et Bruce Lee se battaient dans la jungle des Philippines dans un combat à main nues, Cliff le tuerait lui", a-t-il conclu.



Once Upon a Time in... Hollywood est sorti au cinéma le 14 août 2019.