publié le 02/05/2019 à 12:54

Fin du suspens. Quentin Tarantino sera bel et bien au Festival de Cannes cette année avec son nouveau film, en salles pour le grand public le 15 août 2019, Once Upon A Time... In Hollywood. Il rejoindra donc à partir du 14 mai 2019, entres 19 autres, Jim Jarmush avec ses zombies pour The Dead Don't Die, Pedro Almodovar avec Douleur et Gloire ou plus récemment annoncé, Mektoub my love : Intermezzo d'Abdellatif Kechiche.



Cette entrée dans la compétition est a célébrer doublement pour le réalisateur puisque cela fera 25 ans (1994) que Quentin Tarantino a obtenu la Palme d'Or pour son chef d'oeuvre Pulp Fiction. Et le cinéaste avait justement révélé au média britannique Independent que Once Upon A Time In... Hollywood se situera dans la lignée de son film culte: "Ce sera probablement le film le plus proche de Pulp Fiction", suggérant au passage la possibilité d'une trame "tapisserie" aussi bouleversée mais, également, une ironie à toute épreuve.

Ce neuvième film en solo, avec Brad Pitt ou encore Leonardo DiCaprio fera référence (sans être l'intrigue principale) au terrible gourou/serial-killer Charles Manson et à l'assassinat sanglant de Sharon Tate (ancienne femme de Roman Polanski). Le 9 août 1969, l'actrice fut assassinée par des membres de la secte alors qu'elle était enceinte de huit mois.