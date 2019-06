publié le 04/06/2019 à 13:38

Un duo improbable fera bientôt son apparition sur grand écran. Après avoir réuni pour la première fois Brad Pitt et Leonardo DiCaprio dans Once Upon A Time... In Hollywood (14 août 2019 en salles), c'est au tour de deux héros - imaginaires cette fois - de passer devant la caméra de Quentin Tarantino : Django et Zorro.



D'après le média américain Collider, le cinéaste récompensé par la Palme d'Or en 1994 pour Pulp Fiction a engagé l'humoriste Jerrod Carmichael pour co-écrire ce film tiré de la bande-dessinée Django / Zorro sorti en 2011. Cette oeuvre est un "crossover" (dérivé d'une histoire grâce à la réutilisation de ses personnages, parfois complètement hors de leur contexte) écrit par Matt Wagner et Quentin Tarantino lui-même.

Édité par Dynamite Entertainment et DC Comics, le récit fait se croiser le vengeur joué par Jamie Foxx dans Django Unchained (2012) et Zorro, le justicier masqué créé en 1919 par Johnston McCulley, de nombreuses fois transposé sur petit et grand écran. L'histoire se situe plusieurs années après la grande échappée de Django avec sa femme Broomhilda. Pour l'heure, ni date, ni casting n'ont été communiqués sur ce projet.

"Django/Zorro", la bande-dessinée de Quentin Tarantino et Matt Wagner Crédit : Dynamite Vertigo/DC Comics