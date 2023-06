Netflix : "The Witcher", "Outlander", "Black Mirror"... Les nouveautés à voir en juin

En juin, les amateurs de séries devront être ravis. Netflix a annoncé la suite de plusieurs séries très attendues. De quoi faire le plein de divertissement en attendant l'été. La troisième saison de New Amsterdam ouvre le bal des séries, suivi par la première partie de la saison 7 d'Outlander. Juin devrait se terminer en beauté, avec le volume 1 de la saison 3 de The Witcher, ainsi que la très attendue saison 6 de Black Mirror.

Nature, absurde et tueurs en série, le programme de juin en promet pour tous les goûts. L'essentiel documentaire Notre planète revient pour un deuxième volet, tandis que la saison 6 de Rick et Morty devrait ravir les fans du scientifique fou. Les amateurs d'histoires criminelles pourront également suivre la troisième saison de Catching killers.

Enfin, parmi les nombreux films et séries proposés, les amateurs de sport risquent de trouver chaussure à leur pied. Au terme de la première semaine, le documentaire Arnold, retraçant la vie d'Arnold Schwarzenegger reviendra notamment sur sa carrière de bodybuilder. La Grande Boucle s'invite aussi plus tôt sur les écrans avec le documentaire Tour de France : au cœur du peloton. Enfin, entre Roland-Garros et Wimbledon, la deuxième saison de Break Point fait également sont retour.

Les séries

Black Mirror

Date : dans le mois

À l'occasion de cette sixième saison, la série qui interroge notre dépendance aux technologies, promet un casting exceptionnel, avec entre autre Salma Ayek et Aaron Paul (Breaking Bad).

Outlander

Date : 17/06

La saison 7 d’Outlander sera basée sur les tomes 6 et 7 de la saga de Diana Gabaldon. Elle devrait donc répondre au suspens de la saison 6 qui laissait l’avenir de Claire très incertain. Jamie parviendra-t-il à la sauver ? Pourront-ils rester en Amérique ou devront-ils fuir, une fois de plus ?

The Witcher

Date : 29/06

Yennefer, Geralt de Riv et Ciri se rendront à Aretuza où un coup d’état a eu lieu. Ce nouvel évènement forcerait alors le trio, récemment formé, à se séparer de nouveau. Cette troisième saison est aussi la dernière d'Henry Cavill, l'acteur incarant Geralt de Riv.

Love is Blind : Brésil

Date : 07/06

Dans cette émission de téléréalité made in USA, d'autres célibataires veulent croire en l'amour plutôt qu'au physique et intègrent à l'aveugle les capsules pour flirter, chavirer et dénicher la perle rare à épouser. Au programme, toujours plus de drame, d'émotions mais aussi de nouveaux couples.

Mais aussi : New Amsterdam, Valeria, Mes premières fois, Rick et Morty, Titans et Vinland saga.



Les films