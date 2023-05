Roland-Garros : pour Henri Leconte, Rafael Nadal ne rejouera plus Porte d'Auteuil

La 122e édition du tournoi de Roland-Garros débute ce dimanche 28 mai à la Porte d'Auteuil. Rafael Nadal, vainqueur à 14 reprises du Grand Chelem parisien, est le grand absent de cette quinzaine. Blessé depuis janvier, l'Espagnol n'est pas encore remis et a annoncé son forfait.

Consultant lors de cette quinzaine pour RTL, Henri Leconte pense que Rafael Nadal ne disputera plus jamais ce tournoi dans sa carrière. "Je souhaite le revoir, mais je n'y crois pas", explique l'ancien finaliste de Roland Garros en 1988. "Je pense que, malheureusement, Rafa est fatigué. Non pas mentalement mais physiquement. La machine est usée", poursuit-il.

Le 3 juin prochain, Rafael Nadal aura 37 ans. L'Espagnol est absent de ces Internationaux de France pour la première fois depuis 2004. "On peut faire beaucoup de choses sur l'être humain, mais lorsqu'il y a des choses qui sont cassées, elles sont cassées. Et revenir au plus haut niveau, on voit comme c'est dur", remarque le vainqueur de la Coupe Davis.

Au moment d'annoncer son forfait pour cette édition 2023, Rafael Nadal s'était livré à quelques confidences au sujet de la suite de sa carrière. "Je prévois que l'année prochaine sera sans doute la dernière année" sur le circuit, annonçait l'Espagnol. Nadal n'exclut donc pas de revenir à Paris pour disputer Roland-Garros, et peut-être les Jeux olympiques.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info