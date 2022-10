Henry Cavill incarne le sorceleur Geralt de Riv dans la série "The Witcher"

Après avoir enfilé pendant trois saisons le costume du célèbre sorceleur, Geralt de Riv, dans la série The Witcher, Henry Cavill a décidé de passer la main. Sur Instagram, l'acteur, attendu pour reprendre prochainement son rôle de Superman sur grand écran, a annoncé qu'il n'allait pas rempiler pour une quatrième saison : "Comme cela se fait souvent pour les grands personnages de la littérature, je passe le flambeau avec enthousiasme pour voir ce que Liam va proposer avec cet homme si fascinant et si nuancé".

Pour le remplacer, la production a donc choisi Liam Hemsworth, apparu notamment dans la saga Hunger Games ainsi que dans Expendables 2. Sur les réseaux sociaux, ce dernier a voulu rendre hommage à son prédécesseur, qui reprendra toutefois son rôle dans la 3e saison. Sa sortie sur la plateforme Netflix est prévue pour la fin du mois de décembre.

"En tant que fan de The Witcher, je suis ravi d'avoir l'opportunité de jouer Geralt de Riv. Henry Cavill a été incroyable dans le rôle, et je suis honoré qu'il me passe le flambeau", a-t-il notamment écrit.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info