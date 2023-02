Libéré le 21 décembre 2023, Charles Sobhraj a pris la parole dans une interview exclusive, à l'occasion du "Portrait de la semaine" diffusé dans l'émission Sept à Huit du 5 février 2021. "Je ne suis pas un tueur en série, et je le prouverais" affirme celui qui a été surnommé "Le Serpent."

Charles Sobhra a pourtant passé plusieurs décennies en prison pour les meurtres d'une trentaine de personnes, perpétrés au milieu des années 1970 dans plusieurs pays du continent asiatique tel que l'Afghanistan, l'Inde, le Népal et la Thaïlande.

L'homme reconnaît néanmoins avoir drogué des "touristes ou des hommes d'affaires" pour dérober leur passeport et leurs biens de valeur. Il raconte son mode opératoire : "On passait la journée ensemble. Toujours, ça allait vers la soirée. Et là on boit un quelque chose ensemble, je mets une drogue dans son verre. Bien dosée, pour qu'il s'endorme."



Netflix s'est inspiré de l'histoire de Charles Sobhraj pour écrire la série à succès Le Serpent, sortie en 2021. Le rôle d'un ancien tueur en série est tenu par l'acteur français Tahar Rahim. De son côté, Charles Sobhraj s'apprête à publier un livre pour raconter sa version des faits, co-écrit par le journaliste Jean-Charles Deniau et intitulé Moi, Le Serpent (chez L'Archipel).

