Compétitions, stades bondés et gains colossaux... Comment l'esport est devenu un sport à part entière

Sujet du jour. L'esport, les compétitions de jeux vidéo à très haut niveau, connaissent un immense succès dans le monde entier. "La plupart des jeux sur lesquels ont lieu l'esport sont des jeux de stratégie et d'action, comme League of Legends ou Counter-Strike", explique Bertrand Amar, producteur chez Webedia et directeur de la chaîne de télévision 100% Esport MGG. "Il y a des jeux qui se jouent en solo comme le jeu de combat Street Fighter, ou le jeu de foot Fifa. Mais beaucoup de jeux se jouent en équipe, comme League of Legends."



Pourquoi on en parle ? L'une des plus grosses compétitions d'esport, le Blast TV Paris Major, a lieu en ce moment même à l'Accor Arena de Paris. Les athlètes s'affrontent sur Counter-Strike, le célèbre jeu vidéo de tir à la première personne, avec beaucoup d'argent à la clé. En effet, une équipe repartira de ce week-end avec un chèque de 1,35 million d'euros.

Une compétition qui se déroulera à guichets fermés. "Pour ce Blast Major, on a des supporters qui achètent des maillots de leur équipe favorite, comme dans le sport. On a des fans incroyables en France, de nombreuses personnes dans le monde disent qu'on a le meilleur public au monde. Quand il y a un évènement en France, c'est le feu dans la salle", jure Bertrand Amar. "Les audiences du sport dit traditionnel s'érodent un peu partout dans le monde, en partie parce que les jeunes se dirigent maintenant vers l'esport."

Analyse. Mais alors, peut-considérer les joueurs d'esport comme des sportifs de haut niveau ? "Ce n'est pas la même chose, mais comme un sportif ils s'entraînent, ils élaborent une stratégie, ils ont des équipementiers et des partenaires, ils ont des équipiers et ils essaient de se qualifier pour des compétitions internationales", met en parallèle Bertrand Amar. Ces joueurs surveillent ainsi leur alimentation et sont incités à faire une activité physique.

Certaines stars de la compétition sont même payées un million d'euros par an, comme le joueur Sud-Coréen Faker, considéré comme "le Messi de League of Legends" d'après Bertrand Amar. Il y a également de grands clubs dans le monde de l'esport, comme dans n'importe quel sport. La Team Vitality est l'une des équipes françaises les plus connues.

