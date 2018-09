publié le 02/09/2018 à 04:07

"La casa de Papelonga", en référence au nom de l'EHPAD Jean Casalonga, où résident les acteurs de cette parodie de la fameuse série espagnole. Avec l'aide des infirmiers de cet établissement situé dans les Bouches-du-Rhône, les pensionnaires ont organisé le plus vieux casse du siècle.



Masques de Dali, combinaisons rouges et armes factices, les résidents de l'EHPAD et le personnel ont bien fait les choses. L'idée est venu de l'un des infirmiers de l'établissement, explique La Provence. Chaque scène a été tournée en une prise, mais sur plusieurs jours pour ne pas épuiser les acteurs, âgés. Ce qui n'a pas empêché les pensionnaires de se donner à fond dans leur prestation.



"Ils sont acteurs, actifs et se sentent utiles dans la vie de l'établissement. Nous sommes fiers de nos acteurs improvisés : Odette, Daniel, Jeannine, Giovanna et Line", explique à la Provence une animatrice au sein de l'établissement.

> La Casa de Papelonga (EHPAD parodie Casa de Papel)