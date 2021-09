"La Casa de Papel" : un "tête-à-queue sauvé par le bouche-à-oreille", dit Florian Gazan

Depuis ce vendredi 3 septembre, 9h01, nos amis en télétravail font croire à leur patron qu’ils bossent sur une présentation alors que pas du tout ! Ils sont en train de regarder la cinquième et dernière saison de la Casa de Papel que Netflix a mis en ligne.

Rappelons que La Casa de Papel est la série la plus vue de 2020, toutes plateformes vidéos confondues… Ce qui est quand même dingue vu qu’à son lancement en Espagne en 2017 sur la chaine Antena 3, les audiences étaient si décevantes qu’on avait réduit le nombre de diffusions pour s’en débarrasser au plus vite !



C’est comme ça que Netflix l’a rachetée pour trois fois rien, histoire de remplir son catalogue, sans la mettre du tout en avant. Et puis, d’un coup, le buzz a démarré. Bref La Casa de Papel, c’est un tête-à-queue sauvé par le bouche-à-oreille…

À l’origine, la série devait s’appeler Los Desahuciados (Les Expulsés). L’histoire, c’est celle d’un braquage en Espagne dirigé à distance par un cerveau, le fameux "Professeur". Les malfaiteurs ont tous des noms de villes, Tokyo, Lisbonne, Denver et même Marseille… À l’origine, ils devaient tous porter des noms de planète mais un jour le créateur de la série Alex Pina a déboulé avec un tee-shirt "Tokyo" et il a trouvé que les villes c’étaient une meilleure idée.

Que dire alors de cette 5ème et dernière saison ? Ça se finit… par un générique de fin ! Nous n'allons pas vous spoiler mais nous pouvons juste vous révéler que beaucoup de personnages vont être confrontés - c'est Alex Pina qui le dit - à des situations "irréversibles".

Et quoi de plus irréversibles que la mort ? Il y aura aussi trois nouveaux personnages dont l’ex de Tokyo, la Lara Croft de la série. De toute façon, faudra être patient car pour faire durer le plaisir cette dernière saison est découpée en 2 volumes. Aujourd'hui, nous avons 5 épisodes et les 5 derniers, ce sera seulement pour le 3 décembre. Donc pour connaitre le dénouement, ça sera la Casa de Noël...