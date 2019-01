publié le 09/01/2019 à 12:15

La saison 3 de la série espagnole, La Casa de Papel, se prépare. Difficile de contrôler toutes les fuites lorsque le plateau de tournage se déroule en pleine rue et aux yeux de tous. Devant la célèbre cathédrale Santa Maria del Fiore, à Florence, les fans ont donc pu apercevoir les acteurs de la série en pleine action. Le Professeur joué par Àlvaro Morte accompagné de l'acteur Pedro Alonso, feu-Berlin.





Rappelons que Berlin, le dangereux braqueur, avait été achevé par ses coéquipiers lors de la deuxième saison. Les producteurs ont-ils décidé de le ressusciter ? Plusieurs hypothèses sont avancées, comme celle d'une scène de flashbacks dans la saison 3. Ainsi, dans la courte vidéo publiée sur Twitter par un internaute, on peut y voir le Professeur, chargé de documents, traverser la place florentine et s'arrêter, aussi étonné que nous. Devant lui, de dos, un homme, un chapeau vissé sur la tête : Berlin.

Des photographes professionnels ont même pris des clichés obligeant le compte de La Casa de Papel à réagir. Auto-dérision garantie : "Il y a déjà nos photos un peu partout. Mieux vaut que les Carabiniers et la police n’en sachent pas trop. S’il vous plaît, la prochaine fois, soyons plus discrets", est lancé par les producteurs, accompagné d'une photo.

Et à noter que la sortie de la saison 3 de La Casa de Papel est prévue pour l'année 2019 sur Netflix. Dans la bande-annonce déjà sortie, on retrouve évidemment l'emblématique chanson Bella Ciao. Le Professeur, Tokyo (Úrsula Corberó), Rio (Miguel Herrán) ou bien encore Nairobi (Alba Flores) découvrent le scénario de la prochaine saison dans un hangar sombre. Álex Pina, le créateur du feuilleton est également présent, tout comme le réalisateur Jesús Colmenar.