publié le 08/07/2018 à 00:36

Emmanuelle Seigner a décidé de répondre très fermement à l'invitation de l'Académie des arts et des sciences du cinéma, dont les membres votent chaque année pour l'attribution des prestigieux Oscars. Elle faisait en effet partie de la liste des 927 noms conviés à rejoindre cette institution. Une proposition qu'elle a décliné pour des raisons qu'elle explique dans une lettre publiée dimanche 8 juillet dans le Journal du dimanche. Mariée depuis 1989 au réalisateur Roman Polanski, accusé de viol sur une adolescente de 13 ans en 1977 et sous le coup d'un mandat d'arrêt aux Etats-Unis, Emmanuelle Seigner tient à faire savoir qu'elle reste totalement solidaire de son époux.



"Cette Académie pense probablement que je suis une actrice suffisamment arriviste, sans caractère, pour oublier qu'elle est mariée depuis 29 ans avec l'un des plus grands metteurs en scène", écrit-elle dans cette lettre où elle fait part de son amour pour le réalisateur. "Je l'aime, c'est mon époux, le père de mes enfants", ajoute-t-elle, déplorant une "proposition injurieuse" de l'Académie, qui fait preuve selon elle d'une "insupportable hypocrisie".

Roman Polanski, exclu de l'institution en mai dernier, avait qualifié le mouvement féministe #MeToo, impulsé par l'affaire Harvey Weinstein, d'"hystérie collective" et d'"hypocrisie". Très remontée, Emmanuelle Seigner rappelle dans sa lettre la contribution du réalisateur à la cause féminine au cinéma : "Roman Polanski a donné naissance à des personnages féminins inoubliables interprétés par Sharont Tate, Catherine Deneuve, Mia Farrow, Faye Dunaway, Nastassja Kinski, Sigourney Weaver... Il n'est en rien cette caricature machiste, symptôme du mal qui ravagerait le cinéma". "Et l'Académie des Oscars voudrait que je me désolidarise de cet homme ?", lance-t-elle, comme une bravade à l'attention du tout-Hollywood.