Michael Schumacher : de quel protocole expérimental va-t-il bénéficier ?

publié le 11/06/2020 à 21:18

Michael Schumacher, grièvement blessé lors d'un accident de ski à Méribel en 2013, va bénéficier d'un traitement expérimental, une greffe de cellules souches, à l'hôpital Georges Pompidou à Paris.

La thérapie cellulaire, aussi appelée greffe de cellules souches ou greffe de moelle osseuse, va être réalisée par une équipe médicale de l’hôpital parisien. L'opération consiste à prélever des cellules-souches de la moelle osseuse et à réinjecter ces cellules dans le corps.



Les cellules souches sont les cellules mères de toutes les autres cellules. C'est de ces cellules que proviennent pratiquement toutes les autres cellules sanguines (globules rouges, blancs et plaquettes). Elles sont donc saines et permettent une fois réinjectées de régénérer le corps et le système nerveux. Cette opération médicale est d'habitude utilisée pour soigner des cancers du sang, ou régénérer la peau de grands brûlés. Cette fois-ci l'objectif est différent, il s'agit de soigner le système nerveux du patient afin de lui rendre la mobilité.

L'ex-champion de Formule 1 est déjà passé par l'hôpital Georges Pompidou en avril et septembre 2019 pour recevoir ce même traitement. Et c'est le professeur Philippe Menasché, spécialiste du cœur, et pionner en greffe de cellules souches, qui s'occupe du sextuple champion du monde.

Une technique encore en développement

La thérapie cellulaire, apparue dans les années 70, est toujours en développement. Des progrès faits dans les années 1990 et 2000 ont généré un regain d'intérêt pour ce type de traitement.

Bien que déjà utilisée pour traiter généralement des leucémies, des essais cliniques sont en cours pour remplacer des neurones manquant dans le cerveau des malades ou réparer la moelle épinière de personnes paraplégiques. C'est justement l'objectif de ce traitement.

L'état de santé de Michael Schumacher est entouré du plus grand secret depuis 7 ans, sa famille ne laissant filtrer que très peu d'informations sur la santé du pilote.