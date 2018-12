publié le 31/12/2018 à 09:50

Le Grand Bain, Les Tuche, Taxi 5... 2018 a encore été une très belle année pour le cinéma français. "Malgré la Coupe du Monde (...), malgré la canicule, on a encore un niveau de fréquentation dans les salles de cinéma très important en France, beaucoup plus élevé que dans les autres pays d'Europe", se réjouit Frédérique Bredin, présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).



Et pour cause, le nombre d'entrées en salles obscures dépasse les 200 millions en 2018. "Les Français sont très attachés à leurs salles, la moitié des cinémas sont dans des communes de moins de 10.000 habitants", explique-t-elle. Mais quel est la clé du succès du cinéma français ?

"Depuis très longtemps, près de 70 ans (...), il y a une politique de soutien très forte des pouvoirs publics en direction des salles de cinéma, qui sont vécus comme un lieu culturel de grande importance et de proximité pour les gens", répond Frédérique Bredin, qui se réjouit d'une "politique de soutien à la création, à la production" du cinéma tricolore.

"Cette année particulièrement, il y a trois films français dans les cinq plus gros succès en salle (Le Grand Bain, Les Tuche et Taxi 5 ndlr.), ce qui est considérable", détaille la présidente du CNC, qui explique ce succès : "Ce sont des œuvres qui parlent aux gens".