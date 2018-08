"Les Tuche" : "J'ai vécu deux miracles avec ce film", confie le producteur

publié le 20/08/2018 à 11:58

Trois films ont vu le jour depuis 2011. Une succulente saga réalisée par Olivier Baroux, avec les comédiens Isabelle Nanty, Jean-Paul Rouve. Les Tuche nous raconte l'histoire d'une petite famille, issue du nord de la France, qui ne travaille pas et qui vit de manière très sommaire. Jusqu'au jour où cette dernière gagne 100 millions d'euros au loto, un joli magot qui va transformer le quotidien du clan nordiste.



Les Tuche quittent alors Bouzolles, leur ville d'origine, pour Monaco... Le film connaît un très large succès dans les salles de cinéma, puisqu'il enregistre 1,5 million d'entrées. Un pari osé à l'époque pour Richard Grandpierre, alors producteur du film.

"Au début, le film ne s'appelait pas Les Tuche, mais Comme un Ouragan [référence à la chanson de Stéphanie de Monaco, ndlr] et le projet ne s'est pas monté (...) On m'a fait lire ce scénario un peu abandonné et je l'ai proposé à Olivier Baroux, avec qui je venais de tourner le film Safari (...) Et puis, j'ai vécu deux miracles avec ce film", explique-t-il.

S'ensuivront deux autres épisodes, Les Tuche 2 : Le Rêve américain (2016), Les Tuche 3 (2018). Un quatrième volet est à l'étude...

Également dans "Laissez-vous tenter" ce lundi 20 août

Le chanteur Calogero, l'une des stars de la saison 2017-2018, avec son septième album, intitulé Liberté chérie, s'est livré sur sa voix. Celui qui a su séduire plus de 400.000 acheteurs avec son disque, dont est extrait l’entêtant tube Je joue de la musique, nous raconte ses premières expériences de chant. "Je chantais comme le chanteur de Partenaire particulier ou même Indochine la voix un peu basse, c’était ma culture, je 'singeais' un peu Depeche Mode", explique l'artiste de 47 ans, au micro de RTL.



Enfin, notre coup de cœur littéraire de la saison avec le formidable roman d'aventure, Un océan, deux mers, trois continents, de Wilfried N'Sondé, aux éditions Actes Sud. L'auteur nous livre ici une fascinante odyssée à travers le personnage de Nsaku Ne Vunda, qui fait ses adieux à son Kongo natal. "Je sais depuis une dizaine d'années que mes ancêtres étaient marchands d’esclaves, je suis passé, dans ma vie, à descendant de victimes à descendant de bourreaux, donc je n'ai pas de leçons à donner [dans ce livre]", raconte l'écrivain.