publié le 19/01/2021 à 08:12

Jean-Pierre Bacri excellait dans les rôles de ronchons magnifiques qui lui ressemblaient beaucoup. On se souvient aussi de lui dans Didier avec Alain Chabat ou plus récemment dans Le sens de la fête. Bougon mais toujours sur la ligne de crête, là où on bascule vers l'émotion. Jean-Pierre Bacri est mort lundi 18 janvier d'un cancer à l'âge de 69 ans. Chantal Lauby avait joué avec lui dans La Cité de la peur. Elle a appris la nouvelle avec beaucoup de tristesse.

"C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, que je connaissais depuis ma jeunesse. Je ne savais pas qu'il était malade. Il n'était pas démonstratif, c'était quelqu'un d'intériorisé, d'un talent inimaginable. Il semblait bougon mais on sentait derrière cette bougonnerie tellement de belles choses. C'est ce qui faisait sa force", confie-t-elle au micro de RTL.

