Jean-Pierre Bacri est mort à l'âge de 69 ans

publié le 18/01/2021 à 16:46

Le célèbre acteur français Jean-Pierre Bacri est mort ce lundi 18 janvier, a annoncé son agent à l'AFP. Il est décédé à l'âge de 69 ans d'un cancer.

L'artiste était connu notamment pour le couple qu'il formait avec Agnès Jaoui, avec laquelle il a écrit et tourné de nombreux films parmi lesquels Cuisine et dépendance en 1992 et Place publique en 2018.

