Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, duo emblématique et tendre du cinéma français

publié le 18/01/2021 à 18:33

Rarement deux noms auront été aussi indissociables au cinéma français. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri formaient un tandem qui a fait rêver, rire et pleurer, des générations de spectateurs et spectatrices devant leurs écrans.



Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui se rencontrent en 1987 sur les planches pour la pièce L'Anniversaire de Harold Pinter, mis en scène par Jean-Michel Ribes. Ils resteront en couple jusqu'en 2012 et poursuivront jusqu'à la fin de la vie de Bacri à réaliser et tourner ensemble. Ils remporteront 4 César du Meilleur scénario original et un prix à Cannes. Après leur rencontre sur les planches Bacri et Jaoui créent une première pièce, Cuisines et dépendances, qu'ils adaptent ensuite au cinéma. C'est un triomphe qui les suivra tout au long de leurs carrières.

Au total, le couple qui reste proche et collègues après sa séparation aura réalisé 9 longs-métrages dont Smoking / No Smoking (César du meilleur scénario original), Un air de famille (César du meilleur scénario original), adapté aussi d'une pièce qu'ils ont écrit et les plus "récents" Au bout du conte (2013) et Place publique en 2018. Des comédies, des films aux nombreux rebondissements, qui écorchent la société et le monde qui nous entoure, toujours servi par un casting cinq étoiles.



> Cuisine et dépendances de Philippe Muyl , extrait Zabou Breitman Agnes Jaoui

"C’est l’affaire de ma vie d’avoir connu et écrit avec Agnès, je ne peux pas vous le dire mieux, c’est une expérience que je n’ai pas envie de voir arrêter. On aime se voir, on aime écrire ensemble", expliquait Jean-Pierre Bacri au micro de RTL. Très touchée, la comédienne avait répondu : "On est toujours heureux d'être ensemble".