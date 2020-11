Le réalisateur Philippe Clair ("Plus beau que moi tu meurs") est décédé à 90 ans

publié le 30/11/2020 à 11:41

Le réalisateur Philippe Clair, de son vrai nom Prosper Bensoussan, est décédé le 28 novembre dernier à 90 ans. Maître Gérald Bigle a annoncé sa disparition, à la demande de la famille du réalisateur, comme le précise Le Parisien. "Nous vous informons de la disparition hier (samedi) de Philippe Clair, producteur auteur, réalisateur et comédien de nombreux films de comédies populaires des années 1980", a ainsi indiqué l'avocat.

Né au Maroc en 1930, Philippe Clair arrive à Paris dans les années 50 où il étudie la comédie au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. En 1965 il réalise son premier film : Déclic et des claques avec Annie Girardot, retraçant les mésaventures des pieds-noirs arrivant à Paris. Dans les années 70, Philippe Clair devient le réalisateur de référence des comédies franchouillardes, succès commerciaux, peu appréciées des critiques.

Les Charlots ont démarré leur carrière devant sa caméra dans La Grande Java. Tout comme Richard Anconina dans Comment se faire réformer et contribue grandement au succès d'Aldo Maccione en France avec La Grande Maffia, Tais-toi quand tu parles et Plus beau que moi, tu meurs. Henri Tisot incarne aussi pour Philippe Clair, Hitler dans Le Führer en folie, et où Alice Sapritch incarne Eva Braun.



> UN COIFFEUR SUR MESURE ( Plus beau que moi tu meurs ! )

Le tournant dans les années 80

Si Philippe Clair accède à une certaine notoriété en 1984 avec Par où t'es rentré ? On t'a pas vu sortir dont le rôle-titre est donné à Jerry Lewis. Cependant, la carrière de Philippe Clair s'essouffle ensuite et ne résiste pas à la nouvelle vague du genre comique porté par les membres du Splendid. Il met un terme à sa carrière en 1989, mais en 2013 on le retrouve dans le documentaire qu'il coréalise avec le journaliste Gilles Botineau, intitulé Plus drôle que lui, tu meurs. Il publie ses mémoires Quel métier étrange ! en 2014.

> Jerry Lewis par Philippe Clair