Qui sont les 25 plus grands acteurs du XXIe siècle d'après le "New York Times" ?

25 - Le Mexicain Gael García Bernal ("La Mauvaise Éducation", "Babel") Crédits : CARLO ALLEGRI / Getty Images North America / Getty Images via AFP | Date :

24 - La Brésilienne Sônia Braga ("Le Baiser de la femme araignée", "Aquarius") Crédits : AFP | Date :

23 - L'Américain Mahershala Ali ("Moonlight", Green book") Crédits : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Date :

22 - L'Américaine Melissa McCarthy ("Gilmore Girls", "Mes meilleures amies") Crédits : AFP | Date :

21 - La Française Catherine Deneuve ("Le dernier métro", "Indochine", "Les parapluies de Cherbourg") Crédits : Christof STACHE / AFP | Date :

20 - L'Américain Rob Morgan ("Stranger Things", "Luke Cage", "Mudbound") Crédits : AFP | Date :

19 - L'Américain, Wes Studi ("Danse avec les loups", "Le dernier des Mohicans") Crédits : AFP | Date :

18 - L'Américano-italien Willem Dafoe ("Platoon", "Mississippi Burning", "Spider-Man", "The Grand Budapest Hotel") Crédits : AFP | Date :

17 - L'Américaine Alfre Woodard ("Cross Creek", "Desperate Housewives", "Luke Cage" Crédits : AFP | Date :

16 - La Coréenne Kim Min-hee ("Mademoiselle") Crédits : AFP | Date :

15 - L'Américain Michael B. Jordan ("Creed", "Black Panther") Crédits : AFP | Date :

14 - L'Américain Oscar Isaac ("Drive", "Ex Machina", "Star Wars") Crédits : AFP | Date :

13 - La Britannique Tilda Swinton ("Michael Clayton", "We need to talk about Kevin", "Narnia") Crédits : AFP | Date :

12 - L'Américain Joaquin Phoenix ("Gladiator", "Her", "Joker") Crédits : AFP | Date :

11 - L'Américaine Julianne Moore ("Les Fils de l'homme", "Still Alice") Crédits : AFP | Date :

10 - L'Américaine Saoirse Ronan ("Lady Bird", "Les Filles du docteur March") Crédits : AFP | Date :

9 - L'Américain Viola Davis ("La couleur des sentiments", "How to get away with murder") Crédits : AFP | Date :

8 - La Chinoise Zhao Tao ("Ash Is Purest White", "Still Life") Crédits : AFP | Date :

7 - L'Italien Toni Servillo ("Il divo", "La grande bellezza") Crédits : AFP | Date :

6 - Le Coréen Song Kang Ho ("Parasite", "The Host", "Snowpiercer") Crédits : AFP | Date :

5 - L'Australo-américaine Nicole Kidman ("Eyes Wide Shut", "Moulin Rouge !", "Les Autres") Crédits : AFP | Date :

4 - Le Canadien Keanu Reeves ("Point Break", "Matrix", "John Wick") Crédits : AFP | Date :

3 - Le Britannique Daniel Day-Lewis ("Gangs of New York", "There Will Be Blood") Crédits : AFP | Date :

2 - La Française Isabelle Huppert ("La cérémonie", "Elle", "Madame Bovary") Crédits : AFP | Date :