publié le 29/11/2020 à 14:01

Noël est là ! En attendant le spectacle des éventuels flocons et pour accompagner vos séances d'emballage de cadeaux, voici les films et les séries que Netflix va mettre à votre disposition cet hiver.

Tout d'abord, Netflix suit la même stratégie que les grandes chaînes de télévision historiques en proposant une myriade de programmes étiquetés Noël. Les productions américaines sont toujours très douées pour composer ces comédies romantiques et familiales qui sentent bon le pain d'épice.

Vous ne pourrez donc pas éviter les grands classique comme E.T. ou Love Actually que vous pourrez revoir une énième fois. Les programmes inédits mériteront certainement plus votre attention avec en particulier la nouvelle création de Shonda Rhimes La Chronique des Bridgerton qui s'inspire très fortement d'un esprit Orgueil et Préjugés à la sauce 2020. Les films The Prom, Mank et Le Blues de Ma Rainey avec leurs castings 5 étoiles sauront vous faire patienter en attendant le retour des séances de cinéma.

Séries et animés

> La Chronique des Bridgerton | Teaser officiel VF | Netflix France

La Chronique des Bridgerton

Date : 25 décembre 2020

Inspirée des romans à succès de Julia Quinn, cette série suit les huit frères et sœurs de la puissante famille Bridgerton dans leur quête de l'âme sœur. Une série signée Shonda Rhimes (Grey's Anatomy). Les amoureux des récits de Jane Austen y trouveront certainement leur compte.

Les Nouvelles aventure de Sabrina (Partie 4)

Date : 31 décembre 2020

Le coven affronte de terrifiantes menaces menant toutes au néant. Alors que les sorcières luttent, Nick se rapproche peu à peu de Sabrina, mais est-ce trop tard ? Kiernan Shipka continue d'enchaîner les sortilèges pour cette série très "teen" qui doit tout faire pour ne pas tourner en rond.

Aussi : la saison 4 de Rick and Morty ou de Big Mouth, Cold Case Files Classic, Boruto : Naruto Next Generations (saison 4), Grimoire of Zero, The Holiday movies that made us (1er décembre), Selena, Detention, Mr Iglesias, Alice in Borderland, Tiny Pretty Things ou encore des séries qui sentent bon la dinde comme How To Ruin Christmas ou Home for christmas (saison 2)...

Films et documentaires

> The Prom | Official Trailer | Netflix

The Prom

Date : 11 décembre 2020

Des stars de Broadway en manque de succès bouleversent la vie d'une ville de l'Indiana en se ralliant à la cause d'une ado bannie du bal de promo avec sa petite amie. Nouvelle réalisation du très fertile Ryan Murphy avec Meryl Streep, Nicole Kidman ou encore James Corden.

Mank

Date : 4 décembre 2020

Le Hollywood des années 1930 revisité à travers le regard d'Herman J. Mankiewicz, critique social et scénariste alcoolique, alors qu'il s'efforce de finir Citizen Kane. Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Tom Burke sont à l'affiche de ce film en noir et blanc très hollywoodien.

Le Blues de Ma Rainey

Date : 18 décembre 2020

La tension monte lorsque la pionnière du blues et son groupe se réunissent dans un studio d'enregistrement de Chicago en 1927. Film adapté de la pièce d'August Wilson avec le regretté Chadwick Boseman et l'impériale Viola Davis.

> Le Blues de Ma Rainey | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Netflix mise aussi sur une sacrée collection de films de Noël avec Le Noël rêvé d'Angela, Et encore un joyeux Noël, La famille Claus ou encore Un Noël en Californie. Vous ne pourrez pas échapper à la neige, la barbe blanche, les bons sentiments et quelques miracles de fin d'année. Les enfants auront droit aussi à une sacrée collection de programmes consacré au 25 décembre avec Chico Bon Bon : une fête à croquer, Le Noël XL de Capitaine Superslip, Mighty express : l'aventure de Noël, Les Super mini monstres aident le père Noël, Spirit au galop en toute liberté, Ashley Garcia, géniale et amoureuse : Noël, Le show de Big show : Noël, Le Noël de Nicko Nickel, etc.





Aussi : Love Actually, E.T., Lolita malgré moi, Le Pianiste, Under the Skin, S.O.S. Fantômes, Star Trek sans limites, Finis les jeux d'enfants, Le Testament de grand-mère, Ton nom en plein cœur, Minuit dans l'univers, Le Beau rôle, La Toile, L'Incroyable histoire de la l'île de la rose, Neuf vies comme Leyla, Un très mauvais plan, Ostra et Ava, l'histoire d'un tueuse d'élite assaillie par le doute doit lutter pour sa propre survie et celle de sa famille après l'échec d'une dangereuse mission.



Du côté des documentaires :

pour les fans de science-fiction, il y aura Les Mondes extraterrestres dès le 2 décembre sur la plateforme, Emicida : Amarelo - hier et maintenant, Chirurgiens d'exception, Trouver sa voix, Break it All pour tout savoir de l'histoire du rock en Amérique latine, Anitta : Made in honorio, Sur la piste de l'éventreur du Yorkshire pour les inconditionnels des affaires criminelles et la suite d'Arashi's Diary Voyage avec les épisodes 18, 19 et 20.