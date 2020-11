Johnny Hallyday était "fou de cinéma", raconte Pierre Billon sur RTL

publié le 29/11/2020 à 14:00

Alors que Johnny Hallyday nous quittait il y a 3 ans, RTL POP CINE rend hommage à Johnny l'acteur. Au micro de Vincent Perrot, Pierre Billon, auteur-compositeur et ami de Johnny Hallyday nous révèle que ce fou de cinéma était un tout autre homme sur un plateau de tournage. "C'était le boss dans la chanson mais pas dans le cinéma, et d'ailleurs il était beaucoup plus discipliné quand il tournait du coup", se souvient Pierre Billon.

"On a vu beaucoup de films, il aimait beaucoup les films d'horreur, les westerns et les films noirs", se souvient-il encore. Dans cette interview, vous découvrirez aussi quels films ont nourri ses spectacles, que tout comme son ami Eddy Mitchell, il adorait les thrillers, qu' Easy Rider ou L'équipée sauvage ont inspiré ses road-movies sur les traces de John Wayne et Marlon Brando.

"Le dernier voyage de Johnny était un voyage culturel, Johnny était un contemplatif", se souvient encore Pierre Billon qui raconte comment Johnny a faussé compagnie à son entourage pour assister à une projection des Huit salopards de Quentin Tarantino. Durant son incroyable carrière, Johnny aura tourné dans 24 films en tant qu'acteur et fait des apparitions dans 9 autres films et doublé un personnage lui ressemblant étrangement dans le film d'animation Titeuf.

à lire : Road-trip, Johnny Halliday on the road de Pierre billon, paru aux éditions Tohu-Bohu

> Jean-Philippe (2006) - Trailer (French)

Road-trip, Johnny Halliday on the road

