Présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2019, Les plus belles années d'une vie est le nouveau film de Claude Lelouch. Il s'agit de la suite du film culte Un homme et une femme. Salué par la critique et le public lors de sa sortie, le long métrage avait séduit plus de 4,3 millions de spectateurs. Il avait également remporté une Palme d'or en 1966 et deux Oscars : celui du meilleur film étranger et meilleur scénario. Une première suite avait été filmée en 1986, intitulée Un homme et une femme : vingt ans déjà.



Ce troisième volet marque donc les retrouvailles du couple mythique de Lelouch : Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant. Tourné en seulement treize jours pour saisir les moments forts et éviter les répétitions, le film met également en scène Marianne Denicourt ou encore Monica Bellucci. Le long métrage sortira en salles le 22 mai prochain.

"Les plus belles années d'une vie" de Claude Lelouch, avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt et Monica Bellucci

L'histoire : Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne (Anouk Aimée) va revoir Jean-Louis (Jean-Louis Trintignant) et reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée...

Nous vous proposons de découvrir la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Les plus belles années d'une vie" - Bande-annonce

Le compositeur des deux premiers volets Fancis Lai, est disparu en novembre dernier. Juste avant son décès, l'homme a travaillé sur la bande-originale du nouveau film avec Calogero. De leur collaboration est né un très beau titre que le chanteur partage avec Nicole Croisille.

> Calogero et Nicole Croisille - "Les plus belles années d'une vie"

Ce n'est pas la première fois que Calogero et Claude Lelouch travaillent ensemble. Le cinéaste avait réalisé le clip de sa chanson Fondamental en 2017.

