View this post on Instagram

¿Quién más está impaciente por saber lo que @delaserna_rodrigo y nuestros hermanos favoritos se traen entre manos? . Who else is impatient to know what @delaserna_rodrigo is doing with our favorite brothers? . Quem mais está impaciente para saber o que @delaserna_rodrigo está fazendo com nossos irmãos favoritos?