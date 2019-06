publié le 03/06/2019 à 16:57

Après leur évasion spectaculaire lors de la première saison, les héros de La Casa de Papel sont riches. Mais leur butin attire les convoitises... Réfugié sur une île déserte paradisiaque, le couple Tokyo et Rio est subitement attaqué par deux navires transportant des hommes lourdement armés. Malgré un lance-roquette qui ne manquera pas d'ajouter une dose de spectaculaire, le jeune homme est rapidement capturé. Tokyo, elle parvient à s’échapper et à retrouver le Professeur.



L'équipe qui s'était séparée pour profiter de leur butin se reconstitue donc avec un objectif : libérer Rio. Le reste de cette nouvelle bande-annonce devrait ravir les téléspectateurs qui ont apprécié la première saison puisque La Casa de Papel n'oublie pas ses fondamentaux : une équipe, un nouveau braquage dantesque, de la manipulation médiatique et politique, de l'argent (beaucoup) et une tension à couper au couteau.

Ce trailer se termine à Florence sur un échange de regard entre le Professeur et Berlin que l'on pensait tous mort... à moins que ce soit un flash-back. Réponse à cette question le 19 juillet 2019 sur Netflix.