Préparez vos agendas, voici venu le temps de noter d'une pierre blanche chacun des jours de juillet. Au programme de Netflix ce mois-ci, on retrouvera notre bande de braqueurs espagnols plein aux as cernés sur une île déserte ou encore, les enfants dominés par leur démons intérieurs au cœur des années 80.

Si l'augmentation des prix sur la plateforme vous a peut-être atteint, le géant californien compte bien relever le moral des troupes grâce aux retours de plusieurs séries phares de la plateforme : le 4 juillet, Stranger Things et son nouveau monstre dont on connait peut-être déjà l'origine, sera sur les écrans pour une troisième saison tout feu tout flamme.

La Casa de Papel (19 juillet) revient au galop avec une troisième salves d'épisodes qui s'annoncent forts en rebondissement et la série Orange is The New Black sera également au rendez-vous le 26 juillet pour une dernière saison derrière les barreaux.

Côté film, Marion Cotillard débarque le 1er juillet sur la plateforme de streaming avec le biopic sur Édith Piaf, La Môme (2007) et Harrison Ford claquera son fouet dans le dernier volet de la saga Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal le 1er juillet.

Si vous avez besoin de vous évader

FILM - Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, 1er juillet

FILM - Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, 1er juillet : Dernier volet pour la saga de l'archéologue au fedora et blouson de cuir, aussi décrépis que leur propriétaire. L'aventurier (Harrison Ford) retrouve son fils joué par Shia LaBeouf et affronte une méchante sans scrupules, interprétée par Cate Blanchett façon Chantal Thomass. Pas le meilleur mais divertissant.



SÉRIE - Stranger Things (saison 3), 4 juillet : Un nouveau monstre avec sa théorie enflammée, des décors aussi colorés qu'angoissants... Bienvenue dans la troisième partie des aventures des enfants chasseurs de démons, visibles et invisibles.

SÉRIE - La Casa de Papel (saison 3), 19 juillet : Après leur grande échappée dans la saison précédente, les braqueurs espagnols se pensaient en sécurité. Le plan n'a cependant pas l'air aussi bien ficelé que celui de la banque. Ou pas. Tous les criminels en herbe seront présents dans cette nouvelle aventure, et même un petit nouveau, Marseille.

DOCUMENTAIRE - Jane, 12 juillet : Plongée dans la vie de Jane Goodall, l'éthologue qui vivait au milieu des chimpanzés. Le documentariste Brett Morgen retrace sa vie dès son arrivée dans les années 60 en Tanzanie grâce aux archives du National Geographic.

Si vous ne voulez pas que l'Histoire s'efface

DOCUMENTAIRE - The Accountant of Auschwitz, 1er juillet

DOCUMENTAIRE - The Accountant of Auschwitz, 1er juillet : Au cours de ce récit poignant, la grande Histoire est racontée à travers la mémoire et la parole de ceux qui ont vécu l'horreur des camps. Entre images d'archives et de procès actuels,



FILM - La Môme, 1er juillet : Le film qui a permis à Marion Cotillard de décrocher l'Oscar de la meilleure actrice et de démarrer sa vie en rose.



DOCUMENTAIRE - The Story of Us with Morgan Freeman, le 21 juillet : Accompagné de l'acteur des Évadés, vous découvrirez le monde et sa mémoire.

Si vous aimez les femmes (com)battantes

FILM - Pom-Pom Ladies, 12 juillet

FILM - Pom-Pom Ladies, 12 juillet : "We are young, we are free", les paroles de Supergrass enveloppent les premières images de ce film où Diane Keaton, Jacki Weaver et Pam Grier jouent les seniors de la gym.



SÉRIE - Workin' Moms (saison 2), 25 juillet : Deuxième salves d'épisodes pour la série qui met à l'honneur les mères dans leur rôle de femme et de travailleuse. Sans nous épargner tous les détails crus



SÉRIE - Orange is the New Black (saison 7), 26 juillet : Le Prison Break version féminine et plus engagée revient pour la septième année. Et ce sera la dernière saison derrière les barreaux.

Si vous avez une âme d'enfant

SÉRIE - Bienvenu chez Mamilia (saison 1), 10 juillet

SÉRIE - Bienvenu chez Mamilia (saison 1), 10 juillet : Une famille américaine quitte la grande ville de Seattle pour un petit village de Georgie. Nouvelle vie pour de meilleurs moments ? Une comédie à regarder en famille, rires enregistrés garantis.



SÉRIE - Les Aventures extraordinaires du Capitaine Superslip, saison 3, 19 juillet : Dessin-animé avec deux garnements qui s'amusent à transformer leur directeur d'école en super-héros en sous-vêtements.