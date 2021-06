L'acteur Fernand Guiot ("L'Aile ou la Cuisse") est décédé à 88 ans

Fernand Guiot, l'acteur franco-belge est décédé à Paris le 26 juin dernier, a annoncé sa famille dans un communiqué ce 30 juin. Il était notamment connu pour son rôle de l'inspecteur Guide Duchemin dans L'Aile ou la Cuisse avec Louis de Funès et Coluche.

L'acteur laisse derrière lui une longue carrière sur les planches, au cinéma et à la télévision avec près de 200 films. Formé au Conservatoire dramatique de Bruxelles, il a travaillé au Théâtre national populaire avec Georges Wilson, Jean-Paul Belmondo, Michel Serrault et Bourvil. Le public a pu le voir dans L'Avare, Tartuffe et Le Médecin malgré lui de Molière, mais aussi Knock de Jules Romains et Bacchus de Cocteau dans une mise en scène de Jean Marais.

À la télévision, il a joué dans Les Enquêtes du Commissaire Maigret, Les Brigades du Tigre, Une Famille formidable et Julie Lescaut. Côté cinéma, outre L'Aile ou la Cuisse, Fernand Guiot a brillé dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine de Coluche, Les Moutons de Panurge de Jean Girault ou encore Le Mur de l'Atlantique de Marcel Camus.

Plus encore, il présidé la Fédération des arts, du spectacle, de l'audiovisuel et de la presse (FASAP-FO) et siégé aussi plusieurs années à l'assemblée générale du Festival de Cannes en tant que représentant de la Fédération Force Ouvrière.